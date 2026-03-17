Нова правила на пумпама: Односе се на цијене горива


17.03.2026
Као одговор на значајно повећане цијене горива које су резултат актуелног рата, њемачка влада покренула је пакет мјера. Планови укључују пооштравање антимонополских закона како би се цијене горива држале под контролом. Политичари су оптужили нафтне компаније за „профитерство“.
Штавише, бензинске пумпе могу подизати цијене само једном дневно – у подне. Међуминистарске консултације за одговарајуће законске измјене покренуте су у недјељу, рекао је портпарол владе.
Бродски саобраћај у Ормуском мореузу, уском пловном путу између Персијског и Оманског залива, практично је стао због иранске блокаде. То узрокује раст цијена нафте. Цијене горива у Њемачкој посебно су нагло порасле, рекао је Томазо Дусо, предсједник Антимонополске комисије. Ово је видљиво из података Европске комисије о цијенама горива у 27 земаља чланица.
„Чињеница да је повећање цијена у Њемачкој знатно веће од европског просјека указује на то да морамо да се позабавимо структурним проблемима на тржишту нафте.“
Пратећи аустријски модел, бензинским пумпама биће дозвољено да подижу цијене само једном дневно, у подне, како је влада већ најавила. Снижење цијена биће дозвољено у било којем тренутку.
Прекршаји би могли бити кажњени новчаним казнама до 100.000 евра, према владиним изворима. Ново правило има за циљ да обезбиједи већу транспарентност и мање краткорочних флуктуација цијена на бензинским пумпама. Међутим, дискутабилно је да ли ће ново правило заиста имати утицаја на смањење цијена.
Конкретно, ово се односи на праћење злоупотреба у сектору горива. Канцеларија за борбу против картела добиће већа овлашћења да предузме мјере против доминантних компанија у сектору горива када постоје докази о претјерано високим цијенама.
Према владиним изворима, у случајевима скокова цијена, терет доказивања биће обрнут: компаније ће морати да докажу да су њихова повећања цијена објективно оправдана. Ово би требало да олакша органима за борбу против картела предузимање мјера против прекомјерног одређивања цијена. Модел за то су прописи о тржишту електричне енергије и гаса.
Даље, такозване секторске истраге Канцеларије за картеле треба да омогуће брже откривање кршења антимонополских прописа и брже спровођење корективних мјера. Капацитет ове институције треба додатно ојачати.
Њемачка министарка економије Катерина Рајхе већ је најавила да влада разматра пооштравање контроле злоупотреба у сектору горива, што би довело до строже контроле трошкова и цијена. Арманд Корн, замјеник парламентарног лидера СПД-а, рекао је да закон мора бити пооштрен – „како нафтне компаније не би могле да повећавају профит на рачун потрошача као резултат кризе“.
Политичари из ЦДУ/ЦСУ и СПД позивају на додатне мјере. Корн се залаже за увођење „ограничења цијена горива“: „Цијене бензина и дизела не смију расти брже од цијене сирове нафте“. Свен Шулце (ЦДУ), премијер Саксоније-Анхалт, затражио је да се смањи порез на енергију док се тржиште не стабилизује.
Радна група за рјешавање проблема раста цијена састаје се у Берлину, уз учешће представника нафтних компанија и Савезног уреда за картеле.
Цијене горива наставиле су да расту. Према подацима АДАЦ-а, литар дизела коштао је 2,153 евра, док је цијена бензина Е10 износила 2,035 евра по литру.
Упркос жалбама возача, анализа компаније ТомТом показује да нема значајног смањења вожње.
„Наши подаци не указују на то да се пређена километража значајно смањила током периода високих цијена“, рекао је портпарол, преноси Феникс Магазин.
