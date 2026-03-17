Бачена бомба на познату пивницу

17.03.2026
10:55
У Београдској улици у Земуну, током протекле ноћи, бачена је експлозивна направа на једну познату пивницу.
Према првим незваничним информацијама, непознато лице је под окриљем ноћи пришло објекту и бацило направу, највјероватније ручну бомбу, а потом побјегло у непознатом правцу, наводи Телеграф.
На лицу мјеста су језиви призори - од силине детонације на пивници су попуцала стакла, фасада је оштећена, а трагови гелера видљиви су свуда по улазу. Права је срећа да у тренутку напада у локалу, али и на самој улици, није било никога.
"Чула се страшна детонација, прозори су нам се затресли. Одмах смо знали да није петарда", каже један од станара Београдске улице.
Јаке полицијске снаге и надлежне службе одмах су изашле на терен. Урађен је детаљан увиђај, а инспектори су прикупили материјалне доказе који би могли да укажу на нападача.
Повријеђених нема и то је у овом тренутку најважнија информација.
Истрага је у току, провјеравају се снимци са надзорних камера околних зграда и локала.
Мотив напада за сада је под велом тајне. Да ли је ријеч о опомени, нерашчишћеним рачунима или нечем трећем, утврдиће истрага којом руководи надлежно тужилаштво.
