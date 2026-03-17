Бачена бомба на познату пивницу

АТВ

17.03.2026

10:55

Фото: МУП Србије

У Београдској улици у Земуну, током протекле ноћи, бачена је експлозивна направа на једну познату пивницу.

Према првим незваничним информацијама, непознато лице је под окриљем ноћи пришло објекту и бацило направу, највјероватније ручну бомбу, а потом побјегло у непознатом правцу, наводи Телеграф.

Велика материјална штета

На лицу мјеста су језиви призори - од силине детонације на пивници су попуцала стакла, фасада је оштећена, а трагови гелера видљиви су свуда по улазу. Права је срећа да у тренутку напада у локалу, али и на самој улици, није било никога.

"Чула се страшна детонација, прозори су нам се затресли. Одмах смо знали да није петарда", каже један од станара Београдске улице.

Полиција на ногама

Јаке полицијске снаге и надлежне службе одмах су изашле на терен. Урађен је детаљан увиђај, а инспектори су прикупили материјалне доказе који би могли да укажу на нападача.

Повријеђених нема и то је у овом тренутку најважнија информација.

Истрага је у току, провјеравају се снимци са надзорних камера околних зграда и локала.

Мотив напада за сада је под велом тајне. Да ли је ријеч о опомени, нерашчишћеним рачунима или нечем трећем, утврдиће истрага којом руководи надлежно тужилаштво.

