Језива несрећа: Кедијем се закуцао у камион, самим чудом преживио

АТВ
17.03.2026
10:50
Тешка саобраћајна несрећа догодила се јуче око 10 часова у тунелу Липак у смјеру ка Сурчину, када се "кеди" закуцао у шлепер.
Како сазнаје "Информер", возач кедија је изгубио контролу над возилом и закуцао се у теретно возило.
На фотографијама са лица мјеста види се готово потпуно уништено возило, што говори да је возач кедија имао среће да преживи језив удес.
Спасило га је то што се прије закуцавања, када је видио да не може да се заустави, спустио ка сувозачевом мјесту да се заштити.
Шлепер је пробио возило тачно на страни возача, и да се није спустио, вјероватно би доживио стравичне посљедице.
