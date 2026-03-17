Језива несрећа: Кедијем се закуцао у камион, самим чудом преживио

17.03.2026

Несрећа код Сурчина
Фото: Информер / Приватна архива

Тешка саобраћајна несрећа догодила се јуче око 10 часова у тунелу Липак у смјеру ка Сурчину, када се "кеди" закуцао у шлепер.

Како сазнаје "Информер", возач кедија је изгубио контролу над возилом и закуцао се у теретно возило.

На фотографијама са лица мјеста види се готово потпуно уништено возило, што говори да је возач кедија имао среће да преживи језив удес.

Спасило га је то што се прије закуцавања, када је видио да не може да се заустави, спустио ка сувозачевом мјесту да се заштити.

Шлепер је пробио возило тачно на страни возача, и да се није спустио, вјероватно би доживио стравичне посљедице.

