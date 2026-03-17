Ово је Ненад који је убијен чекићем у стану

АТВ

17.03.2026

10:30

Убијени Ненад К.
Фото: Приватна архива

Ненад К. који је убијен у луксузној згради у Чачку познат је полицији од раније због низа кривичних дјела.

Према информацијама које посједује "Блиц", он је са тројицом осумњичених за убиство имао нерашчишћене пословне односе.

Убијени мушкарац се теретио за различите криминалне активности, међу којима су зеленашење, препродаја крадених аутомобила, као и преваре.

Како је поменути портал писао, припадници МУП у Чачку, по налогу Вишег јавног тужилаштва у овом граду, ухапсили су М. М. (1980), В. Т. (1982) и Ф. П. (1985) из Чачка, због постојања основа сумње да су починили кривично дјело тешко убиство у саизвршилаштву.

Они се сумњиче да су, 15. марта ове године, тупим предметом педесетосмогодишњем мушкарцу нанијели више повреда по глави и тијелу, од којих је преминуо.

Осумњиченима је одређено задржавање до 48 сати, у ком року ће, уз кривичну пријаву, бити приведени надлежном тужилаштву.

Тијело пронађено у згради

Сумња се да су осумњичени и жртва од раније у сукобу, као и да је мотив убиства нерашчишћени пословни рачуни.

Како је писано, осумњичени за убиство је побјегао са лица мјеста и полиција је интензивно трагала за њим.

"Само смо одједном чули полицију, Хитну помоћ а онда су нам рекли да је у згради дошло до убиства. Не знамо тачно о чему се ради, начули смо само да су у питању људи који су од раније познати полицији. До убиства је дошло око пола 1, нисмо чули пуцањ", каже за РИНУ једна од узнемирених станарки.

Прве информације указивале су на то да је убиство почињено чекићем.

Испливао снимак са надзорне камере

Полиција је прегледала све снимке забиљежене сигурносном камером која се налази испред улаза.

"Незванично, полиција је у разматрање узела два видео снимка. На једном се види мушкарац који излази из зграде и разговара на телефон, док се на другом виде тројица младића како ужурбамо излазе из зграде", додаје извор агенције “РИНА”.

