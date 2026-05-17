17.05.2026 11:00

Бранковић: Увођењем нових изборних технологија жели се постићи лажни резултат

Инжењер графичке технологије и директор Форензичког центра за вјештачење докумената Бањалука, Дане Бранковић рекао је да се увођењем нових изборних технологија жели постићи лажни, пројектовани резултат који одговара онима који производе контролисани хаос у БиХ.

"Одговорно тврдим да се резултат може лажно приказати, технологија се може злоупотријебити - од отиска прста до скенирања листића. Може се направити програм за умањење или увећање броја гласова и може се пројектовати лажни изборни резултат", рекао је Бранковић за РТРС

Он сматра да је досадашњи начин гласања сугурнији, уз све своје недостатке.

"Примјеном нових технологија и вјештачке интелигенције изборни резултат може бити лажан. Која је могућност увида у тачност резултата добијених тим технологијама? Стари начин је сугурнији, поузданији и прихватљивији за наше гласаче ", каже Бранковић, додајући да ће то успорити и сам процес гласања те, како каже, одбити старије грађане од изласка на изборе.

Бранковић сматра да нове изборне технологије неће бити спремне за примјену на општим изборима ове године.

