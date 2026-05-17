Прошло 12 година од поплава

Прије 12 година Влада Републике Српске прогласила је ванредну ситуацију због катастрофалних поплава које су погодиле Српску.
Поплаве су захватиле градове око ријека Босне, Дрине и Саве.
Највише су страдали Добој, Шамац, Бијељина, Лопаре, Челинац, Бањалука, Србац, Пелагићево, Брчко, Модрича и Шековићи.
У Српској је вода потопила Добој и Шамац.
Поплавама су била погођена и нека подручја у Федерацији БиХ, Маглај је био потопљен, пише Срна
Свјетска банка је процијенила да је причињена штета од 1,1 милијарде евра.
