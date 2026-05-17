Прошло 12 година од поплава

17.05.2026 08:33

Прије 12 година Влада Републике Српске прогласила је ванредну ситуацију због катастрофалних поплава које су погодиле Српску.

Поплаве су захватиле градове око ријека Босне, Дрине и Саве.

Највише су страдали Добој, Шамац, Бијељина, Лопаре, Челинац, Бањалука, Србац, Пелагићево, Брчко, Модрича и Шековићи.

У Српској је вода потопила Добој и Шамац.

Поплавама су била погођена и нека подручја у Федерацији БиХ, Маглај је био потопљен, пише Срна

Свјетска банка је процијенила да је причињена штета од 1,1 милијарде евра.

