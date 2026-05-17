Коловози мокри, чекања на граници са Хрватском

У Републици Српској и ФБиХ јутрос се вози по претежно мокрим или влажним коловозима уз мјестимично смањену видљивост због магле, док је на граничним прелазима појачана фреквенција возила према Хрватској, саопштено је из Ауто-мото савеза /АМС/ Српске.
Чекања су на граничним прелазима Градишка, Доња Градина, Козарска Дубица, Изачић и Велика Кладуша на излазу из БиХ, док на осталим прелазима задржавања нису дужа од 30 минута, преноси Срна.
Возачима се савјетује да возе опрезно, вожњу прилагоде стању и условима на путу, те да избјегавају ризична претицања.
У Карановцу и Крупи на Врбасу ће од 20. до 23. маја, због одржавања Свјетског првенства у кајаку и кануу на дивљим водама, доћи до обуставе саобраћаја од 7.00 до 19.00 часова за сва возила, осим за аутобусе.
Алтернативни путни правци су Бањалука-Чађавица-Мркоњић Град и Црна Ријека-Мркоњић Град.
Обустава ће бити и на Мањачи 20. и 21. маја од 8.00 до 18.00 часова због бојевог гађања на војном полигону. Забрана саобраћаја биће на путном правцу Бањалука-Чађавица у дијелу пута од насеља Кола до насеља Стричићи, а возила ће преусмјеравати полиција.
На путевима на којима се изводе санациони радови, обавезно је поштовање привремене сигнализација.
На магистралном путу Добро Поље-Миљевина, саобраћај се за возила до три и по тоне одвија наизмјенично једном коловозном траком, док је за возила преко три и по тоне саобраћај и даље обустављен, и преусмјерава се на алтернативне правце.
Почели су радови на обнови магистралног пута, познатог као "брза цеста" Клашнице-Бањалука, гдје долази до застоја због дугих колона возила, па из АМС-а апелују да возачи буду стрпљиви.
Измјена саобраћаја је на магистралном путу Црквина-Модрича због изградње ауто-пута, а на дионици Вршани-Бијељина због проширења моста.
На улазу у Бијељину из правца Брчког у току је реконструкција и доградња моста преко Мајевичког канала због чега је измијењен режим у одвијању саобраћаја.
Сва возила укупне масе до три и по тоне биће усмјерена на привремену обилазницу у непосредној близини градилишта, док ће се возила укупне масе изнад три и по тоне усмјеравати преко регионалног пута кроз насеље Велика Обарска.
Настављени су радови на магистралном путу Србац-Дервента, због чега ће до краја године бити измијењен режим у одвијању саобраћаја. Потпуна обустава саобраћаја на овој дионици дугој 41,4 километра планирана је до 30. јуна.
За вријеме обуставе, возила ће се преусмјеравати на алтернативни правац Србац-Прњавор-Дервента. Забрана не важи за возила локалног становништва, као и за возила хитних служби.
Због великог оштећења коловоза, на магистралном путу Бијељина-Тузла преко Бањ брда, путничка возила до три и по тоне саобраћају једном траком, док је за возила преко три и по тоне саобраћај и даље обустављен.
Усљед оштећења моста на магистралном путу Саставци-Устипрача саобраћај се одвија једном саобраћајном траком. Саобраћај регулише привремено постављена саобраћајна сигнализација, а брзина кретања возила ограничена је на 30 километара на час. На мосту се забрањује саобраћај за возила чија дозвољена маса прелази 30 тона.
Због радова, измјене у саобраћају су на путним правцима Ламовита-Ивањска, Брод на Дрини /Фоча/-Хум /Шћепан Поље/, Каракај-Дрињача, као и Рача-Бијељина у рејону Балатуна и Трњака, гдје се вози успорено са привременим прекидима у трајању од 10 минута.
На магистралном путу Челинац-Котор Варош, на дионици регионалног пута Челинац-Укрина и на регионалном путу Укрина-Клупе, због радова, измијењен је режим у одвијању саобраћаја све до краја године.
Измјене у саобраћају су и на ауто-путу Бањалука-Градишка и Бањалука-Добој због уређења раздјелног појаса за период 2025. и 2026. године, као и на мјестима изградње ауто-пута коридор Пет це код Добоја.
На регионалном путу Руданка-Станари, преко превоја Љескове воде саобраћај се за путничка возила одвија успорено, а теретна се преусмјеравају на алтернативни правац преко Јелаха.
На магистралном путу Љубогошта-Сумбуловац-Подроманија због минерско-бушачких радова у каменолому "Рогоушић" долазиће до повремене обуставе саобраћаја од 12.00 до 16.00 часова радним данима и суботом.
На каменолому Хан Дервента, на магистралном путу Лапишница-Љубогошта, свакодневно и суботом долази до повремене обуставе саобраћаја између 12.00 и 16.00, због бушачко минерских радова.
Једном траком због активираних клизишта вози се и регионалним путем Укрина-Горња Вијака.
У ФБиХ је због санације коловоза затворена дионица ауто-пута Какањ-Лашва у дужини од три километра, а возила се усмјеравају двосмјерно-супротном страном ауто-пута.
На дионицама ауто-пута Сарајево сјевер-Подлугови, Сарајево запад-Лепеница и Бијача-Почитељ /преко моста Херцеговина/, због актуелних радова, саобраћај је преусмјерен у претицајну траку.
На магистралном путу према граничном прелазу Изачић-Бихаћ изводе се радови на реконструкцији моста преко потока Мрижница. Возила се преусмјеравају на привремену обилазиницу у непосредној близини радова.
На магистралном путу Јабланица-Блидиње дозвољен је саобраћај за возила до три и по тоне, док је за возила изнад дозвољене масе и даље обустављен.
