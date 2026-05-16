Минић: Српска има најнижу цијену горива у окружењу, одлука о подршци грађанима дала резултате

16.05.2026 16:20

Премијер Републике Српске Саво Минић
Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић рекао је данас да Република Српска има најповољније цијене горива у окружењу и да је мјера поврата десет фенига по купљеној литри горива дала жељене резултате.

- Сљедеће седмице добићемо прве фактуре пумпаџија. То су сигурно значајни износи, мислим да је то преко шест милиона, директна подршка свакодневна и нашим пољопривредним произвођачима, осим оне која се односи на региресирани дизел, подршка нашим превозницима и привреди. То је изузетно добра мјера, а заједно с њом иду и мјере које се односе на ограничење маржи када су у питању основне животне намирнице - рекао је Минић у Шамцу.

Он је навео да мјера има ефекте и да се свакодневно раде анализе.

Огласило се Министарство: Исплаћено више од 10 милиона КМ за 1.527 корисника

Подсјећамо, Влада Републике Српске донијела је јуче одлуку о продужењу мјере поврата десет фенига по купљеној литри горива за наредних мјесец дана.

У реализацију ове мјере тренутно је укључено 45 трговаца нафтним дериватима са укупно 281 продајним мјестом широм Републике Српске.

Листа привредних субјеката који учествују у овој мјери доступан је на веб страници Министарства трговине и туризма Републике Српске, погледајте ОВДЈЕ.

