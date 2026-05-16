Стабилизације ни на видику, љето доноси топлотне таласе

Аутор:

АТВ
16.05.2026 16:56

Коментари:

0
Фото: Танјуг/АП

Босну и Херцеговину данас је захватило осјетно хладније и тмурно вријеме, праћено кишом, пљусковима и падом температура, а метеоролози најављују да ће нестабилне временске прилике потрајати и током викенда.

Према прогнози коју је објавио БХМетео, продор хладнијег ваздуха донио је прави јесењи амбијент у већи дио земље, уз температуре знатно ниже у односу на претходне дане.

Киша и локални пљускови, мјестимично праћени грмљавином, очекују се и током вечери, док ће се током ноћи на нед‌јељу главнина падавина премјестити према сјеверним и сјевероисточним дијеловима Босне. У тим подручјима могуће су умјерене до обилније падавине, док ће у остатку земље киша постепено слабити и престајати.

Стабилније вријеме

Метеоролози најављују да ће у нед‌јељу током дана падавине постепено престајати широм БиХ, уз д‌јелимично разведравање и краткотрајну стабилизацију времена.

Понед‌јељак би могао донијети пролазно стабилније и д‌јелимично сунчано вријеме, али се већ од уторка очекује ново погоршање уз повремену кишу, пљускове и грмљавину. Ипак, прогнозира се и доста сувих интервала уз промјенљиву облачност.

Након свјежег викенда, почетком наредне седмице очекује се благи раст температура, па би дневне вриједности могле достизати између 17 и 22 степена Целзијуса.

Иако ће дневне температуре бити нешто више, јутра ће остати веома свјежа. У појединим крајевима у понед‌јељак је могућ и слаб мраз.

Вјетар ће сутра бити умјерен, сјеверног смјера, док се почетком седмице очекује његово слабљење.

Сладић: Стабилизације ни на видику

Метеоролог Недим Сладић упозорио је да дуготрајнија стабилизација времена ни у наредним седмицама није на видику.

Говорећи за телевизију Н1, Сладић је појаснио да се Босна и Херцеговина тренутно налази под утицајем влажног и нестабилног ваздуха, што условљава честе падавине, локалне пљускове, грмљавину, па чак и појаву суградице и града у појединим дијеловима БиХ.

Највише падавина очекује се у сјеверозападним и сјевероисточним крајевима, нарочито током послијеподневних сати, иако би се временске прилике већ наредног дана требале постепено смиривати.

Температуре испод просјека

Према Сладићевим ријечима, температуре ће и даље остати ниже од просјека за ово доба године те ће се углавном кретати око 15 степени Целзијуса, док ће на југу БиХ достизати до 20 или 21 степен.

Додао је да ни наставак прољећа неће донијети стабилније временске прилике јер ће влажан и нестабилан ваздух у вишим слојевима атмосфере и даље условљавати локалне пљускове, посебно у брдско-планинским дијеловима источне, сјевероисточне и централне Босне.

Како наводи, једини дан који би могао протећи претежно суво јесте понед‌јељак, прије доласка новог таласа нестабилности са запада.

Поуке из 2014.

Говорећи о годишњици катастрофалних поплава из 2014. године, Сладић је истакао да тренутно нема назнака екстремних временских прилика таквог интензитета, али је упозорио да Босна и Херцеговина још нема адекватан систем раног упозоравања.

„Поплаве из 2014. требале су нас научити важним лекцијама. Направили смо одређене помаке, али то и даље није довољно. Систем раног упозоравања и даље немамо, а то је једна од кључних ствари које земља мора испунити како би заштитила становништво од опасних временских прилика“, рекао је Сладић.

Посебну пажњу посветио је и климатском феномену Ел Нињо (El Niño), за који климатолози упозоравају да би могао донијети рекордне температуре широм свијета.

Топлије љето

Сладић појашњава да Ел Нињо представља природну климатску осцилацију која утиче на температуру површине Тихог океана и глобалне атмосферске процесе.

Иако нема директан снажан утицај на временске прилике у Европи, његове посљедице могу се индиректно осјетити кроз промјене атмосферских циркулација.

„За подручје Босне и Херцеговине очекујемо знатно топлије љето него што је уобичајено. Повећава се ризик од топлотних таласа и већег броја врелих дана, слично као претходних година“, упозорио је Сладић.

Додао је да ће најизраженији топлотни удари вјероватније погодити западну и централну Европу, али да ће и регион осјетити посљедице појачаног загријавања атмосфере током љета.

(Focus.ba)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

