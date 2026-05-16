Logo
Large banner

Епстинова жртва: Сексуално ме је злостављао док је био у кућном притвору

Аутор:

АТВ
16.05.2026 16:22

Коментари:

0
Џефри Епстајн
Фото: Танјуг/U.S. Department of Justice via AP

Једна од жртава Џефрија Епштајна први пут је јавно проговорила, рекавши да ју је покојни сексуални преступник сексуално злостављао док је био у кућном притвору због подвођења малољетнице.

Жена идентификована само као Роза свједочила је заједно са неколико других Епштајнових жртава на саслушању које су организовали демократски конгресмени. Роза је рекла да ју је као тинејџерку из Узбекистана регрутовао Епштајнов сарадник и модни агент Жан-Лик Брунел, који јој је обећао каријеру манекенке.

„Упознала сам Епштајна 2009. године у његовој кући на Флориди“

„Потицала сам из финансијски нестабилне породице и била сам идеална мета за манипулацију“, рекла је током свог емотивног свједочења. Рекла је да је упознала Брунела 2008. године, када је имала 18 година, и да ју је он упознао са Епштајном у јулу 2009. у свом дому у Вест Палм Бичу, на Флориди.

У то вријеме, Епштајн је већ био у кућном притвору након пресуде из 2008. године, када је осуђен за подвођење малољетника и регистрован као сексуални преступник. Роза је изјавила да јој је Епштајн понудио посао у својој организацији, Флоридској научној фондацији, како би јој „помогнуо са финансијским проблемима“.

Џефри Епстин

Свијет

Жртва тврди да ју је Епстин злостављао док је био у кућном притвору

Према њеним ријечима, злостављање је почело убрзо након тога. „Једног дана његов масер ме је позвао у своју собу, гдје ме је Џефри први пут сексуално напао. Током наредне три године, континуирано сам била силована“, рекла је.

Епштајн пронађен мртав у затворској ћелији

Епштајн је пронађен мртав у затворској ћелији у Њујорку 2019. године док је чекао суђење по оптужбама за трговину људима у сврху сексуалне сексуалне експлоатације. Саслушање су организовали демократски чланови Надзорног одбора Представничког дома у Вест Палм Бичу, гдје су Епштајнови злочини први пут постали јавно познати.

Демократски посланик Роберт Гарсија напоменуо је да је саслушање одржано и недалеко од Трамповог имања Мар-а-Лаго. Иако саслушање нема правну тежину, његов циљ је био да случај Епштајна остане у јавности.

Током саслушања, демократски посланици су слушали свједочења о томе како су Епштајн и његови сарадници годинама избјегавали одговорност и како је правосудни систем изневјерио жртве.

У извјештају који су претходног дана објавили демократски чланови одбора закључено је да је контроверзни споразум који је Епштајнов адвокат постигао 2008. године омогућио Епштајну да „настави са злостављањем и трговином људима скоро деценију“.

„Не могу да живим без сталног страха и опреза“

Роза је рекла да је злостављање током Епштајновог кућног притвора „онемогућило правду“ за њу, али да је на крају пронашла снагу да потражи помоћ. Такође је рекла да је поново трауматизована након што је њено име грешком објављено у документима о Епштајну које је објавило Министарство правде САД.

Сара Фергусон

Свијет

Сара Фергусон је била у вези са Дидијем? Тврдње у новој књизи

„Док су богати и моћни остајали заштићени зацрњеним дијеловима докумената, моје име је објављено. Сада ме новинари из цијелог свијета контактирају. Не могу да живим без сталног страха и опреза. Могу само да замислим дугорочне посљедице које ће ова 'грешка' имати на мој живот“, рекла је.

Министарство правде САД је раније саопштило да „веома озбиљно схвата заштиту жртава“ и да је уклонило нека од докумената повезаних са Епштајном након што су жртве упозориле да су им идентитети угрожени због лоше анонимизације.

Министарство је саопштило да су пропусти настали због „техничке или људске грешке“. Још једна Епштајнова жртва, Марија Фармер, свједочила је путем снимљене поруке на саслушању. Рекла је да је пријавила Епштајново злостављање још 1996. године и оптужила полицију и друге институције да годинама нису реаговале. „Влада мора да почне да говори истину“, нагласила је.

(индекс)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Џефри Епстин

Епстинова смрт

Епстајнови фајлови

Суђење

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Објављена порука коју је Епстин наводно оставио прије смрти у затвору

Свијет

Објављена порука коју је Епстин наводно оставио прије смрти у затвору

1 седм

0
Џефри Епстајн

Свијет

Нестала Епстинова жртва: Мистерија потреса Њујорк

1 седм

0
Син норвешких дипломата

Свијет

Убио се син норвешких дипломата којем је Епстин оставио 5 милиона долара

2 седм

0
Мајкл Џексон и Џефри Епстин

Свијет

"Мајкл није имао појма ко је Џефри Епстин" Џексонов тјелохранитељ открио како је дошло до фотографије краља попа и осуђеног педофила

2 седм

0

Више из рубрике

Захарова: Европа критикује Кину, а не види безакоње у Украјини и ЕУ

Свијет

Захарова: Европа критикује Кину, а не види безакоње у Украјини и ЕУ

54 мин

0
Болница

Свијет

Нова епидемија еболе: 13 потврђених случајева

1 ч

0
Апокалиптични призори: Гром спржио насеље у Тексасу

Свијет

Апокалиптични призори: Гром спржио насеље у Тексасу

2 ч

0
Танкери за нафту усидрени су у Ормуском мореузу код Бандар Абаса, Иран, субота, 2. мај 2026.

Свијет

Техеран најавио нови механизам контроле пролаза кроз Хормуз уз наплату услуга

2 ч

0

  • Најновије

16

41

Метод машинског учења мапира неизвјесност сценарија биодиверзитета – веза са бигфутом

16

35

Тара Ђураш ученик генерације Гимназије Прњавор за школску 2022–2026. годину

16

32

Минић: Учинићемо све да Шмитове и Инцкове одлуке ставимо ван снаге

16

22

Епстинова жртва: Сексуално ме је злостављао док је био у кућном притвору

16

20

Минић: Српска има најнижу цијену горива у окружењу, одлука о подршци грађанима дала резултате

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner