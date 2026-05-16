Епстинова жртва: Сексуално ме је злостављао док је био у кућном притвору

Аутор:АТВ
Једна од жртава Џефрија Епштајна први пут је јавно проговорила, рекавши да ју је покојни сексуални преступник сексуално злостављао док је био у кућном притвору због подвођења малољетнице.
Жена идентификована само као Роза свједочила је заједно са неколико других Епштајнових жртава на саслушању које су организовали демократски конгресмени. Роза је рекла да ју је као тинејџерку из Узбекистана регрутовао Епштајнов сарадник и модни агент Жан-Лик Брунел, који јој је обећао каријеру манекенке.
„Потицала сам из финансијски нестабилне породице и била сам идеална мета за манипулацију“, рекла је током свог емотивног свједочења. Рекла је да је упознала Брунела 2008. године, када је имала 18 година, и да ју је он упознао са Епштајном у јулу 2009. у свом дому у Вест Палм Бичу, на Флориди.
У то вријеме, Епштајн је већ био у кућном притвору након пресуде из 2008. године, када је осуђен за подвођење малољетника и регистрован као сексуални преступник. Роза је изјавила да јој је Епштајн понудио посао у својој организацији, Флоридској научној фондацији, како би јој „помогнуо са финансијским проблемима“.
Према њеним ријечима, злостављање је почело убрзо након тога. „Једног дана његов масер ме је позвао у своју собу, гдје ме је Џефри први пут сексуално напао. Током наредне три године, континуирано сам била силована“, рекла је.
Епштајн је пронађен мртав у затворској ћелији у Њујорку 2019. године док је чекао суђење по оптужбама за трговину људима у сврху сексуалне сексуалне експлоатације. Саслушање су организовали демократски чланови Надзорног одбора Представничког дома у Вест Палм Бичу, гдје су Епштајнови злочини први пут постали јавно познати.
Демократски посланик Роберт Гарсија напоменуо је да је саслушање одржано и недалеко од Трамповог имања Мар-а-Лаго. Иако саслушање нема правну тежину, његов циљ је био да случај Епштајна остане у јавности.
Током саслушања, демократски посланици су слушали свједочења о томе како су Епштајн и његови сарадници годинама избјегавали одговорност и како је правосудни систем изневјерио жртве.
У извјештају који су претходног дана објавили демократски чланови одбора закључено је да је контроверзни споразум који је Епштајнов адвокат постигао 2008. године омогућио Епштајну да „настави са злостављањем и трговином људима скоро деценију“.
Роза је рекла да је злостављање током Епштајновог кућног притвора „онемогућило правду“ за њу, али да је на крају пронашла снагу да потражи помоћ. Такође је рекла да је поново трауматизована након што је њено име грешком објављено у документима о Епштајну које је објавило Министарство правде САД.
„Док су богати и моћни остајали заштићени зацрњеним дијеловима докумената, моје име је објављено. Сада ме новинари из цијелог свијета контактирају. Не могу да живим без сталног страха и опреза. Могу само да замислим дугорочне посљедице које ће ова 'грешка' имати на мој живот“, рекла је.
Министарство правде САД је раније саопштило да „веома озбиљно схвата заштиту жртава“ и да је уклонило нека од докумената повезаних са Епштајном након што су жртве упозориле да су им идентитети угрожени због лоше анонимизације.
Министарство је саопштило да су пропусти настали због „техничке или људске грешке“. Још једна Епштајнова жртва, Марија Фармер, свједочила је путем снимљене поруке на саслушању. Рекла је да је пријавила Епштајново злостављање још 1996. године и оптужила полицију и друге институције да годинама нису реаговале. „Влада мора да почне да говори истину“, нагласила је.
