Убио се син норвешких дипломата којем је Епстеин оставио 5 милиона долара

02.05.2026 12:12

Син норвешких дипломата
Син двоје високих норвешких дипломата који су под истрагом због веза са Џефријем Епштајном извршио је самоубиство након што су документи открили да су га родитељи одвели на педофилско острво када је имао 10 година.

Едвард Јул Ред-Ларсен (25), коме је осрамоћени финансијер у тестаменту оставио 5 милиона долара, пронађен је мртав у Ослу у сриједу, објавио је Њујорк пост .

Родитељи криве медијски притисак за смрт сина

Његови родитељи, Мона Јул и Терје Ред-Ларсен, су под истрагом норвешких власти након што су њихове наводне везе са Епштајном откривене у документима које је објавило Министарство правде. У саопштењу које су објавили њихови адвокати, они су за самоубиство свог сина окривили медијске спекулације о својим финансијским везaма са покојним педофилом.

У саопштењу се помињала „вишемјесечна медијска пажња која је одавно престала да буде критичка и претворила се у сумњу, спекулације, а понекад је била чак и безгранична“. „Пажња која није само утицала на родитеље, већ је и увлачила њихову дјецу против њихове воље у немилосрдну јавну машинерију“, наводи се у саопштењу.

Истрага о корупцији и везама са Епштајном

Вијест о самоубиству долази само два дана након што су норвешка и француска полиција објавиле заједничку истрагу против пара због корупције. Мона Јул је била приморана да поднесе оставку на мјесто амбасадорке Норвешке у Јордану и Ираку у фебруару због скандала, док је њен супруг, бивши предсједник Међународног института за мир, такође оптужен за озбиљну корупцију.

У Епштајновим досијеима пронађена је и фотографија Ред-Ларсен како прегледа профил жене у бикинију на друштвеним мрежама.

Посјета острву Епштајн са дјецом

Пар је очигледно посјетио Епштајново приватно острво, Литл Сент Џејмс, са својом дјецом 2011. године. Едвард и његова сестра близнакиња су тада имали око 10 година. Ред-Ларсен се касније захвалио Епштајну на позиву, описујући острво као „потпуно јединствено“ и додајући: „Сви смо се одлично провели!“ У имејлу је такође написао: „Мона шаље пољубац.“

Тијела и дипломатска каријера

Документи Министарства правде такође показују да је Епштајн оставио 10 милиона долара двоје дјеце пара након своје смрти 2019. године. Терје Ред-Ларсен је именован за извршиоца Епштајновог тестамента 2017. године, али је то именовање касније опозвано. Моћни дипломатски пар био је дио групе која је посредовала у постизању Осло споразума између Израела и Палестинске ослободилачке организације 1990-их. Обојица су негирали било какву кривицу.

Скандал се проширио и на норвешку краљевску породицу.

Епштајнов скандал је захватио моћне посреднике у земљама широм свијета. У фебруару је откривено да је норвешка престолонаследница Мете-Марит слала кокетирајуће и ласкаве имејлове Епштајну, у којима је рекла да јој он „голица ум“. Мете-Марит је од тада изразила „дубоко жаљење“ због своје везе са Епштајном, признајући да је то била „лоша процјена“ са њене стране.

