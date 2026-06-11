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Додик: Минић један од најозбиљнијих кандидата за предсједника Републике

Аутор:

АТВ
11.06.2026 21:56

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Додик: Минић један од најозбиљнијих кандидата за предсједника Републике
Фото: X / MiloradDodik

Један од најозбиљнијих кандидата СНСД-а за предсједника Републике Српске на предстојећим изборима у октобру је Саво Минић, рекао је вечерас у Бијељини лидер ове странке Милорад Додик.

"Минић је најбоља понуда коју овај народ има у овом времену. Пун је енергије, знања, жеље, воље и емоције да се бори, доктор је правних наука и иза њега стоји озбиљан рад. Имам потпуно повјерење у Саву Минића", рекао је Додик на панел дискусији "Република Српска - јуче, данас, сутра".

Додик је истакао да странка има одличан рејтинг, што показују истраживања.

На питање да ли ће се након октобра одржати најдуговјечнија коалиција у Републици Српској, Додик је рекао да хоће и истакао да је захвалан свим људима из коалиције и поносан што ни након престанка функција нису напустили заједничку борбу за Републику Српску.

"Ми се разумијемо, посвећени смо истом послу и истој идеји - Републици Српској и настављамо то да радимо. Пораз на изборима није опција, поготово не са оваквом опозицијом", рекао је Додик.

Према његовим ријечима, владајућа коалиција показала је да је увијек спремна да брани Републику Српску када су у питању важна, национална питања.

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Тагови :

Милорад Додик

Саво Минић

СНСД

Република Српска

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