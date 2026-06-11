Опозиционе странке у Републици Српској без јасног договора

Аутор:Марко Гаврић
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Бранко Блануша је кандидат за предсједника Републике Српске. Бранко Блануша жели да преда кандидатуру Драшку Станивуковићу. СДС не жели продају и трговину кандидатуром. Кандидат је ипак Бранко Блануша. Ролеркостер у опозиционим редовима готово да је присутан сваки дан.
По ко зна који пут потврдом кандидатуре Бранка Блануше за предсједника Републике Српске, СДС је, ваљда, ријешио једно, али отворио низ нових политичких питања. Очи су сада упрте у Драшка Станивуковића.
Главни одбор СДС-а је Драшку Станивуковићу понудио да буде кандидат за српског члана Предсједништва БиХ и да ПСС предложи кандидата за мандатара, уколико странке опозиције побиједе на изборима. За нашу телевизију, су поједини СДС-овци раније рекли да ће након бурне политичке седмице размислити да имају и свог кандидата за српског члана Предсједништва БиХ. Станивуковић каже да још увијек није вријеме за коначне закључке. Поруке које долазе из СДС-а су му јасне.
"Сматрам да је СДС имао историјску шансу да буде најснажнији и највећи. И та би странка већ данас била са 25 посланика, јача од СНСД-а и као таква ишла са кандидатима на изборе. Иако у најмању руку једнаког рејтинга као СДС, били смо спремни да кажемо ајмо бити сви једно, али зна се ко има историју 35 година “, рекао је Драшко Станивуковић, предсједник ПСС-а
Блануша је потврдио оно што је било јавна тајна - покрет Сигурна Српска је СДС-у уочи сједнице главног одбора упутио два приједлога која укључују спајање двије странке. Први приједлог је, Драшко Станивуковић кандидат СДС-а за предсједника Републике Српске, Бранко Блануша предсједник странке и кандидат за српског члана предсједништва.
"Други приједлог је био обрнуто, ја сам кандидат за предсједникa Републике Српске , а Драшко би био предсједник странке и кандидат за српског члана предсједништва“, рекао је Бранко Блануша, предсједник СДС-а.
Једино за сада прихватљиво СДС-у је Блануша за предсједника Српске, Станивуковић за члана Предсједништва.
ПСС је добио приједлог СДС-а, али коначна одлука још није донесена, тврди Игор Радојичић.
„Остајемо привржени договору опозиционих странака и наставићемо контакте и у наредним данима са циљем да се покуша постићи договор свих опозиционих субјеката“, рекао је Игор Радојичић, предсједник Покрета Сигурна Српска.
"Ја мислим да смо показали и ми у ПДП-у и у ПСС-у да нам је изузетно стало да идемо са заједничким кандидатом и за предсједника Републике и за српског члана Предсједништва“, рекао је Бранислав Бореновић посланик ПДП-а у Представничком дому Парламентарне скупштине БиХ
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"Ја ћу се себе на неки начин жртвовати у том свему, оно што смо видјели истраживања, све је то било доста добро, па ћу ићи иако то није позиција за мене за кандидата за српског члана предсједништва, али види да се Вукан некако склони. Да Драшко буде у доброј позицији послије избора, а то је, да нема кандидата за предсједника, да ради на својој листи, да прави добар резултат и да је након избора господин“, рекао је Блануша.
Тешко је до јединства у опозицији када је намјера да се избаци најватренији опозиционар међу њима. Мада се чини, да ни Вукановић не жели с њима. Јасно је поручио - на изборе ће раме уз раме с Игором Црнатком.
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