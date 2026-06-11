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Стевановић: Од штрајка радника "Жељезница" нема ништа, предвиђена довољна средства за бруто плате

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АТВ
11.06.2026 17:26

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Зоран Стевановић
Фото: атв

Министар саобраћаја и веза Републике Српске Зоран Стевановић рекао је Срни да од најављеног штрајка дијела радника "Жељезница" нема ништа, истичући да је усвојеним приједлогом ребаланса буџета предвиђено сасвим довољно средстава за бруто плате до краја ове буџетске године.

Стевановић је навео да укупан грант за "Жељезнице" за ову годину износи 45 милиона КМ, а да је у прошлој години износио 10 милиона КМ.

Он је додао да ће представници Министарства саобраћаја и веза заједно са менаџментом "Жељезница" наставити разговоре са представницима синдиката.

Жељезнице, воз

Економија

"Ребалансом повећање субвенција Жељезницама за 35 милиона КМ"

"Ја сам им поручио прије два дана посредством помоћника за жељезнице Весне Вожни да сачекају да прође ребаланс буџета у Народној скупштини па ћемо онда одржати састанак, међутим неко тамо очигледно нема стрпљења или жели да скрене пажњу на себе у јавности. Не могу једноставно да одгонетнем о чему се ту ради, али нек им је свима на част", рекао је Стевановић, а преноси Срна.

Он је нагласио да му је чудна коинциденција да данас кад је на сједници Владе било усвајање ребаланса буџета и грант за "Жељезнице Републике Српске" већи него свих неколико задњих година заједно, дио синдиката сад расправља и размишља о штрајку.

"Данас кад смо изгубили тржиште за превоз робе на жељезници, кад муку мучи Влада Републике Српске и ресорно министарство да се обезбиједе средства за исплату бруто плата до краја буџетске године, без радикалног отпуштања радника да покушамо сви заједно наћи најбоља могућа рјешења, дио синдиката `Жељезница`, а не комплетан синдикат, покушава да скрене медијску пажњу на себе на начин да се они нешто боре и изборе, причају о криминалу у `Жељезницама`, о неким лошим стварима", навео је Стевановић.

Он је упитао шта су радили посљедњих 20 година кад је ријеч о "Жељезницама" и "неком под наводницима лошем раду у `Жељезницама`".

Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић рекао је данас да је задужио министра саобраћаја и веза Зорана Стевановића да разговара са представницима радника "Жељезница Републике Српске" који су најавили протесте због нагомиланих проблема у овом предузећу.

Минић је подсјетио да је Влада предвидјела ребалансом буџета повећање субвенција за "Жељезнице" за додатних 35 милиона КМ.

Министар финансија Републике Српске Зора Видовић рекла је да су "Жељезнице" дошле у тежак положај јер су стале жељезара Зеница и "Љубија".

"`Жељезнице` немају више шта да превозе и ми морамо обезбиједити људима плате. Не можемо их пустити да остану без плата до краја године", рекла је Видовићева.

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Тагови :

Жељезнице Републике Српске

Жељезнице

Зоран Стевановић

Штрајк

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