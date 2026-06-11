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Додик са епископом британско-ирским Нектаријем: Улога СПЦ у очувању саборности народа немјерљива

Аутор:

АТВ
11.06.2026 15:43

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Додик се састао са Нектаријем
Фото: X/Milorad Dodik

Била ми је част разговарати с епископом британско-ирским господином Нектаријем, који ме је упознао с радом Епархије и животом вјерујућег народа на том простору, навео је лидер СНСД-а Милорад Додик.

"Гдје год живи у свијету, за српски народ је битно да се ослања на православне и традиционалне вриједности, које представљају темељ здравог и стабилног друштва", навео је Додик на Иксу те додао:

"Улога Српске православне цркве у очувању духовности и саборности нашег народа је немјерљива и трајно значајна".

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Тагови :

Милорад Додик

епископ Нектарије

СПЦ

Српска православна црква

православни вјерници

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