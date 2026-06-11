Додик са епископом британско-ирским Нектаријем: Улога СПЦ у очувању саборности народа немјерљива

Аутор:АТВ
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Била ми је част разговарати с епископом британско-ирским господином Нектаријем, који ме је упознао с радом Епархије и животом вјерујућег народа на том простору, навео је лидер СНСД-а Милорад Додик.
"Гдје год живи у свијету, за српски народ је битно да се ослања на православне и традиционалне вриједности, које представљају темељ здравог и стабилног друштва", навео је Додик на Иксу те додао:
Била ми је част разговарати с епископом британско-ирским господином Нектаријем, који ме је упознао с радом Епархије и животом вјерујућег народа на том простору.— Милорад Додик (@MiloradDodik) June 11, 2026
Гдје год живи у свијету, за српски народ је битно да се ослања на православне и традиционалне вриједности, које… pic.twitter.com/lJlCpbVUG2
"Улога Српске православне цркве у очувању духовности и саборности нашег народа је немјерљива и трајно значајна".
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