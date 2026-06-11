Додик уручио информатичку опрему за троје успјешних ученика у ОШ "Десанка Максимовић" у Драгочају

Аутор:АТВ
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Лидер Милорад Додик данас је уручио информатичку опрему за троје ученика Основне школе "Десанка Максимовић" у бањалучком насељу Драгочај, који су остварили значајне резултате на републичком такмичењу из српског језика и математике.
"Важно је медијски промовисати успјех ових младих људи, а не да се на медијима приказује само када се неко потуче у кафани. То не могу бити друштвене вриједности, ту мора да дјелује полиција и да то завршава", рекао је Додик новинарима у Драгочају.
Додик је истакао да су ова дјеца понос не само школе, већ и својих родитеља и свима им честитао.
Нагласио је да ће бити настављена подршка раду школе у Драгоачју која има 540 ученика и даје овакве таленте.
Предсједник Градског одбора СНСД-а Бањалука Горан Маричић оцијенио је важном посјету званичника Српске школи јер ће се у наредном периоду дати значај на стварању услова за бољи рад наставника и ученика и додао да су награде које је освојило троје ученика ове школе понос цијеле Републике Српске.
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Такви млади људи, демографија и породица, каже Маричић, остају у фокусу политика овог одбора.
Заједно са Додиком ову школу посјетила је и српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић.
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