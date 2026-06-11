Logo

Додик уручио информатичку опрему за троје успјешних ученика у ОШ "Десанка Максимовић" у Драгочају

Аутор:

АТВ
11.06.2026 14:48

Коментари:

0
Лидер Милорад Додик данас је уручио информатичку опрему за троје ученика Основне школе "Десанка Максимовић" у бањалучком насељу Драгочај, који су остварили значајне резултате на републичком такмичењу из српског језика и математике.
Фото: АТВ

Лидер Милорад Додик данас је уручио информатичку опрему за троје ученика Основне школе "Десанка Максимовић" у бањалучком насељу Драгочај, који су остварили значајне резултате на републичком такмичењу из српског језика и математике.

"Важно је медијски промовисати успјех ових младих људи, а не да се на медијима приказује само када се неко потуче у кафани. То не могу бити друштвене вриједности, ту мора да дјелује полиција и да то завршава", рекао је Додик новинарима у Драгочају.

Додик је истакао да су ова дјеца понос не само школе, већ и својих родитеља и свима им честитао.

Нагласио је да ће бити настављена подршка раду школе у Драгоачју која има 540 ученика и даје овакве таленте.

Предсједник Градског одбора СНСД-а Бањалука Горан Маричић оцијенио је важном посјету званичника Српске школи јер ће се у наредном периоду дати значај на стварању услова за бољи рад наставника и ученика и додао да су награде које је освојило троје ученика ове школе понос цијеле Републике Српске.

Милорад Додик

БиХ

Додик Британцима: Овдје се ми питамо

Такви млади људи, демографија и породица, каже Маричић, остају у фокусу политика овог одбора.

Заједно са Додиком ову школу посјетила је и српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Милорад Додик

Награда

Драгочај

ученици

Коментари (0)

Више из рубрике

Министар правде у Влади Републике Српске, Горан Селак

Република Српска

Селак: Право и обавеза Уставног суда Српске да штити уставни поредак

1 ч

2
Српски члан Предсједништва, Жељка Цвијановић

Република Српска

Цвијановић: Британски Дом лордова заступа политику Педија Ешдауна

2 ч

5
Милорад Додик, предсједник СНСД-а

Република Српска

Додик: Оптужбе против полиције засноване на неистинама

2 ч

7
Жељка Цвијановић на озваничавању почетка санације Старе приједорске цесте у бањалучком насељу у Драгочају.

Република Српска

Цвијановић: Суштина политике је да изађете у сусрет потребама грађана

2 ч

0

  • Најновије

15

49

"Ребалансом повећање субвенција Жељезницама за 35 милиона КМ"

15

48

Потврђена пресуда: Балијагићу 40 година затвора

15

43

Додик са епископом британско-ирским Нектаријем: Улога СПЦ у очувању саборности народа немјерљива

15

41

Снежана Ружичић дала изјаву у МУП-у СБК

15

38

Желе да укину удовичке пензије - захтјев изазвао буру

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима