У 21. вијеку "успјех" канистер воде: Бањалучани идаље без основних животних услова

Аутор:АТВ редакција
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Тужно и жалосно - тако би се могли описати поступци ПДП-ових активиста који ових дана Бањалучанима дијеле канистере воде, престављајући то као успјех.
Поставља се питање како је могуће да је у 21. вијеку успјех да мјештани приградских бањалучких насеља добијају воду из канистера.
ПДП-ов активиста Саша Руњо се понудио да доставља воду мјештанима Пријаковаца те истакао да јаве уколико им треба вода за пиће.
"Три цистерне воде су допремане нашим мјештанима у Пријаковцима, допремљена је вода која је за пиће, око 100 картона воде сам подијелио мјештанима по кућама", рекао је Руњо.
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Додаје да сви којима треба вода да му се могу лично јавити, "заборављајући" чињеницу да су управо људи из његовог политичког круга заврнули чесму бројним Бањалучанима.
"Сви који имају потребу за водом могу се мени лично јавити, код куће имам питку воду и могу им донијели на било коју адресу, могу им однијети и до Драгочаја, зависи до које локације, није проблем никакав, у свако доба", каже Руњо.
Да се "тргује" основним људских потребама, јасно је мјештанима који данима немају воду и сналазе се на све могуће начине.
Јасно је и да су препуштени сами себи и да канистер воде у 21. вијеку не може помоћи људима да одржавају личну хигијену.
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Надлежни најављују да би рестрикције од средине августа могле постати прошлост, што указује да би хиљадама Бањалучана вода могла стићи пред почетак изборне кампање.
Због туђих политичких хирова, испаштају Бањалучани пред којима је дуго врело љето.
Грађанима нису потребна нова обећања пред надолазећу кампању, већ вода која ће потећи кад отворе чесму.
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