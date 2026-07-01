"Станивуковићу већи проблем нечије мачке него посјечена стабла"

Аутор:Марија Милановић
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Градоначелник Драшко Станивуковић својим маркетингом, који савршено ради, покушава маскирати проблеме са којима се суочавају Бањалучани из дана у дан, тврди Љубо Нинковић, предсједник бањалучке Скупштине.
На надолазећој сједници бањалучке Скупштине наћиће се захтјев градоначелника Драшка Станивуковића за два нова кредита поред 40 милиона КМ већ реализованог кредита, а што ће посебно финансијски оптеретити грађане Бањалуке.
Он се осврнуо и на тренутно стање у градским предузећима као што је Водовод, Топлана, Аквана и др. а које како Нинковић каже, само кукају и траже средства како би могла функционисати, а одборници немају информације о утрошеним средствима јер извјештаји о раду су енигма.
Град Бањалука покушава своју одговорност, као и санкције за почињене грешке пребацити на републички ниво, тврди предсједник Скупштине града, Љубо Нинковић. Он се осврнуо на сјечу стабала у Бањалуци, а за коју је одговорност Град такође покушао пребацити на републички ниво.
„Прије два или три мјесеца, Станивуковић је дао налог да неко посјече она стабла, пошто очигледно ни данас немамо одговоре ко је то урадио, по чијем налогу јер градоначелник на неког надзора. Ко је тај надзор? Неки чико или тета, ми до данас нисмо чули ко је рекао надзору да то може да уради и шта су онда смислили данас? Да одговорност пребаце на републичке институције и да кажу када се пита ко је посјекао стабла не знамо ми, питајте њих, одлука каже да морате питати њих“, рекао је Нинковић.
Градска администрација покушава да избјегне сваку одговорност, како каже Нинковић те не желе да учествују у граду када је у питању креирање добрих ствари.
Одлука о комуналном реду наћиће се пред одборницима 3. јула на сједници, а која се односи на дефинисање свега неопходног како би град нормално функционисао у погледу зеленила, фасада, животиња...
„Градоначелник је покушао грађане да ограничи на број животиња, које може да држи. Дакле, не можете више двије мачке па не можете више од два пса и онда логично питање људи је, шта у тренуцима када дође потомство. Да их баце? Море порука на овај начин ми је дошло. И то из жеље да кажу људи да су узели мачку с улице, спасили је, држе у кући и мачиће ће поклонити некоме, ко такође жели. Како кажу грађани, немогуће је да ће им неко дођи и отети то и шта уопште у таквим ситуацијама да ураде“, наглашава Нинковић.
Како каже предсједник Скупштине, судећи по реакцијама, велики број људи у граду негодује због ове одлуке.
Нинковић је споменуо још једну крајност, а она се односи на чињеницу да овом одлуком град планира кажњавати станаре зграда уколико им је нека друга особа уништила и офарбала фасаду те ће они у том случају бити дужни сносити трошкове поправке.
„Њихов циљ је да иду около, пишу налоге и кажњавају грађане. ЗЕВ јер није извршио то и то, кажњавам овог што није покосио своју траву, кажњавам Љубу Нинковића јер држи три мачке. Људи само траже начине да исфинансирају ове рупе у буџету и иду до те границе да покушавају да наруше комунални ред у граду како би дошли до овога“, казао је Нинковић.
Нинковић је нагласио да овакав Приједлог одлуке неће добити подршку скупштинске већине те да се овакве одлуке рјешавају на начин да се укључе грађани и надлежне републичке институције путем јавне расправе.
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