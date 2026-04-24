Нинковић: Тражићу ванредну сједницу о сјечи стабала у Бањалуци

Предсједник Скупштине града Бањалука Љубо Нинковић изјавио је Срни да ће покренути иницијативу за одржавање ванредне сједнице Скупштине града о сјечи стабала на обали Врбаса, како би била сагледана укупна ситуација у вези са том темом.
"Тек треба да видимо шта се у овом случају десило. Видимо да /градоначеник Драшко/ Станивуковић оптужује `Воде Српске`, јер говори да су издали дозволу за сјечу. Након овога имали смо став из `Вода Српске` гдје је речено да су урадили дио посла који њима припада, али да то нема везе са рушењем стабала", рекао Нинковић у подкасту Срне.
Он је навео да би на ванредну сједницу Скупштине града били позвани они који су посјекли стабла, али и представници Јавне установе "Воде Српске", надлежног градског одјељења, надзорни орган и Станивуковић.
Нинковић је изјавио и да грађани Бањалуке не треба да плаћају паркинг јер, како је навео, тренутна наплата није у складу са законом и одлукама надлежних институција.
"Не треба да плаћају паркинг, зато што је тренутна наплата паркинг потпуно незаконита, није у складу са законским актима који би на суду могли буду у корист градске управе. Због тога јасно говорим да грађани не треба да плаћају паркинг", истакао је Нинковић.
"Према нашим извјештајима о извршењу буџета, више од 60 милиона КМ средстава градског буџета потрошено је ненамјенски. То су заједно са извјештајем из 2024.године документи који показују да је градоначелник Бањалуке мимо закона трошио сав тај новац", истакао је Нинковић.
Коментаришући најаву Станивуковића о покретању неких капиталних пројеката на подручју града Бањалука попут трамваја у градском саобраћају до краја године, те изградње моста у насељу Долац и изградње хотела "Палас", Нинковић каже да су то шарене лаже за којим градоначелник посеже пред сваку предизборну кампању, јер нема новца за све што је замислио.
Нинковић сматра да су захтјеви за поскупљење гријања неоправдани, те указао на бројне проблеме у функционисању јавних предузећа у Бањалуци.
