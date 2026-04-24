Logo
Large banner

Нинковић: Тражићу ванредну сједницу о сјечи стабала у Бањалуци

Аутор:

АТВ
24.04.2026 14:23

Коментари:

0
Љубо Нинковић
Фото: АТВ

Предсједник Скупштине града Бањалука Љубо Нинковић изјавио је Срни да ће покренути иницијативу за одржавање ванредне сједнице Скупштине града о сјечи стабала на обали Врбаса, како би била сагледана укупна ситуација у вези са том темом.

"Тек треба да видимо шта се у овом случају десило. Видимо да /градоначеник Драшко/ Станивуковић оптужује `Воде Српске`, јер говори да су издали дозволу за сјечу. Након овога имали смо став из `Вода Српске` гд‌је је речено да су урадили дио посла који њима припада, али да то нема везе са рушењем стабала", рекао Нинковић у подкасту Срне.

Он је навео да би на ванредну сједницу Скупштине града били позвани они који су посјекли стабла, али и представници Јавне установе "Воде Српске", надлежног градског од‌јељења, надзорни орган и Станивуковић.

Нинковић је изјавио и да грађани Бањалуке не треба да плаћају паркинг јер, како је навео, тренутна наплата није у складу са законом и одлукама надлежних институција.

"Не треба да плаћају паркинг, зато што је тренутна наплата паркинг потпуно незаконита, није у складу са законским актима који би на суду могли буду у корист градске управе. Због тога јасно говорим да грађани не треба да плаћају паркинг", истакао је Нинковић.

Нинковић тврди да је Станивуковић мимо закона трошио новац из буџета града.

"Према нашим извјештајима о извршењу буџета, више од 60 милиона КМ средстава градског буџета потрошено је ненамјенски. То су заједно са извјештајем из 2024.године документи који показују да је градоначелник Бањалуке мимо закона трошио сав тај новац", истакао је Нинковић.

Коментаришући најаву Станивуковића о покретању неких капиталних пројеката на подручју града Бањалука попут трамваја у градском саобраћају до краја године, те изградње моста у насељу Долац и изградње хотела "Палас", Нинковић каже да су то шарене лаже за којим градоначелник посеже пред сваку предизборну кампању, јер нема новца за све што је замислио.

Нинковић сматра да су захтјеви за поскупљење гријања неоправдани, те указао на бројне проблеме у функционисању јавних предузећа у Бањалуци.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

ГрО СНСД Бањалука: Градоначелник бјежи од одговорности и не даје одговор ко је одлучио да посјече врбе

Бања Лука

ГрО СНСД Бањалука: Градоначелник бјежи од одговорности и не даје одговор ко је одлучио да посјече врбе

7 ч

11
Саво Минић предсједник Владе Републике Српске

Бања Лука

Минић навео пројекте које је Влада Српске реализовала у Бањалуци: "Само неки које смо финансирали"

10 ч

10
Списак: Обуставља се саобраћај у бројним бањалучким улицама

Бања Лука

Списак: Обуставља се саобраћај у бројним бањалучким улицама

1 д

0
Слика направљена уз помоћ вјештачке интелигенције показује трамвај који пролази испред Банског двора у Бањалуци.

Бања Лука

Предизборни трик или реалност? Станивуковић најавио трамваје, ево шта каже струка

1 д

2

  • Најновије

17

37

Дјечак повријеђен у експлозији: Познато у каквом је стању

17

33

Петровић: Затражено повећање цијене произведене електричне енергије

17

32

Космос је коначно распоредио карте: Златна ера почиње без најаве за ова три знака

17

22

Преминуо мушкарац повријеђен у несрећи у фебруару

17

08

Генијалац шокирао свијет једним изумом: Убацио пећ у гепек и вози за џабе

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner