Списак: Обуставља се саобраћај у бројним бањалучким улицама

Аутор:Стеван Лулић
Саобраћај у бројним улицама на подручју које покрива Полицијска управа Бањалука биће обустављен 25. априла, потврђено је из полиције. Биће преусмјераван и јавни превоз.
Саобраћај се обуставља поводом одржавања Међународне бициклистичке трке ''Београд – Бањалука 2026 ” и проласка учесника ове спортске манифестације.
Сцена
Пјевач примио пријетње по живот: ''Да спремиш цијелу касу или жив нећеш изаћи''
Осим у бањалучким улицама, саобраћај ће бити обустављен и на магистралном путу МИ 108 Приједор – Бањалука (Приједорска петља) и МИ 101 дионица Бањалука 2 – Клашнице 1, те на дионици ауто-пута 9. јануар - дионица Јакуповци - Костајница у временском периоду од 11,30 до 16,00 часова.
Линије јавног превоза путника које саобраћају наведеним улицама за вријеме трајања обуставе саобраћаја ће бити преусмјерене алтернативним трасама.
Друштво
Нестао Слађан Ћорић из Бијељине, полиција моли за помоћ
"У циљу безбједности свих учесника у саобраћају Полицијска управа Бањалука апелује на возаче да у наведеном временском периоду користе алтернативне правце како не би дошло до саобраћајних гужви, дужих задржавања или застоја у саобраћају", поручили су из полиције.
