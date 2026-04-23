Пјевач примио пријетње по живот: ''Да спремиш цијелу касу или жив нећеш изаћи''

Пјевач Слободан Батјаревић Цобе испричао је како је једном приликом био жртва озбиљних пријетњи.
Како је испричао, њему је на једном наступу стигла порука од једног госта који му је пријетио смрћу.
„Пјевам ја игранку и у једном тренутку стиже ми папир: ‘Цоби, да спремиш цијелу касу или жив нећеш изаћи“, испричао је Цобе, па наставио:
„Сачекао сам да се пјесма заврши и да музика стане, и ја шта ћу у том тренутку…“
Иако му није било свеједно, истиче да се није уплашио за свој живот.
„Нисам се уплашио, нисам! Знам код кога пјеваш, значи много је битна та ситуација у старту кад идеш да знаш гдје пјеваш, да ли је то клуб, да ли је концерт, ко организује све то?“
Цобе је наставио да објашњава развој ситуације, те је рекао да је онда позвао и газду и то јавно пред свим гостима.
„Ништа ја, завршила се пјесма и на микрофон: ‘Газда, јави се код музике’. Газда долази и чита папир, леле брате, газда луђи од свих. Каже: ‘Нека изађе тај и тај одмах, да видимо ко то хоће да пријети Цобију'“.
На крају је открио и како се завршила забава на којој је пјевао.
„Нико није хтио да се јави, па нису луди. Ништа ја наставио да пјевам, завршила се игранка, нико није дошао“, испричао је он за Блиц ТВ.
