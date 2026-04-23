Logo
Large banner

Пјевач примио пријетње по живот: ''Да спремиш цијелу касу или жив нећеш изаћи''

23.04.2026 15:04

Коментари:

0
Слободан Батјаревић Цобе пјевач стоји у црном одијелу и гледа у даљину.
Фото: cobebatjarevic_official/Instagram/Screenshot

Пјевач Слободан Батјаревић Цобе испричао је како је једном приликом био жртва озбиљних пријетњи.

Како је испричао, њему је на једном наступу стигла порука од једног госта који му је пријетио смрћу.

„Пјевам ја игранку и у једном тренутку стиже ми папир: ‘Цоби, да спремиш цијелу касу или жив нећеш изаћи“, испричао је Цобе, па наставио:

„Сачекао сам да се пјесма заврши и да музика стане, и ја шта ћу у том тренутку…“

Иако му није било свеједно, истиче да се није уплашио за свој живот.

„Нисам се уплашио, нисам! Знам код кога пјеваш, значи много је битна та ситуација у старту кад идеш да знаш гдје пјеваш, да ли је то клуб, да ли је концерт, ко организује све то?“

Цобе је наставио да објашњава развој ситуације, те је рекао да је онда позвао и газду и то јавно пред свим гостима.

„Ништа ја, завршила се пјесма и на микрофон: ‘Газда, јави се код музике’. Газда долази и чита папир, леле брате, газда луђи од свих. Каже: ‘Нека изађе тај и тај одмах, да видимо ко то хоће да пријети Цобију'“.

На крају је открио и како се завршила забава на којој је пјевао.

„Нико није хтио да се јави, па нису луди. Ништа ја наставио да пјевам, завршила се игранка, нико није дошао“, испричао је он за Блиц ТВ.

Подијели:

Тагови :

Пјевач

естрада

пријетња

наступ

Слободан Батјаревић Цобе

Коментари (0)
Large banner

Small banner