Logo
Large banner

Десни вас боле, лако крваре? Како излијечити гингивитис и спријечити губитак зуба

Аутор:

АТВ
23.04.2026 14:28

Коментари:

0
Преглед зуба и десни
Фото: Pexel/ www.kaboompics.com

Гингивитис настаје због накупљања плака (биофилма) на зубима и манифестује се црвенилом, отоком и крварењем десни.

Дијабетичари, пушачи, особе које узимају лијекове који изазивају сува уста, као и жене у менопаузи или трудноћи, имају већи ризик од развоја гингивитиса

Здравље наших десни је огледало општег здравља у многим аспектима. Упале у устима повезане су са срчаним обољењима, па чак и са деменцијом.

Гингивитис, најранији облик болести десни, изузетно је чест, али се готово увијек може лако сузбити уз правилну његу.

Сам назив открива природу проблема – завршетак „итис“ значи упала. Гингивитис је заправо реакција имуног система на иритацију око зуба. Професор др Едмонд Хјулит објашњава да се ради о алармном систему организма: када се на зубима накупи плак, односно биофилм – слој бактерија – тијело реагује упалом. Десни се зацрвене, отекну и лако прокрваре.

Дијабетичари, због повишеног шећера у крви који погодује бактеријама, и пушачи, код којих се смањује отпорност ткива, чешће развијају симптоме гингивитиса. Одређени лијекови – антиепилептици, антихистаминици и антидепресиви – изазивају сувоћу уста, чиме се смањује природна заштита од бактерија и повећава ризик од плака и каменца.

Код жена хормони играју кључну улогу. Током менопаузе, пад естрогена смањује функцију пљувачних жлијезда и слаби кост вилице, што повећава ризик од гингивитиса. Естроген иначе помаже у одржавању влажности уста и јачању костију, па његов недостатак чини десни рањивијима. У трудноћи, пак, нагли пораст естрогена може учинити десни осјетљивијима и склоним претјераној реакцији, што доводи до упале. Нелијечени гингивитис може напредовати до пародонтитиса, озбиљнијег обољења које угрожава зубе и вилицу.

Редовно прање зуба, коришћење зубног конца, контрола код стоматолога и пажња на факторе ризика – попут пушења, дијабетеса или хормонских промјена – кључни су за очување здравља десни.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Стоматологија

Савјети

Гингивитис

зуби и десни

здравље

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Дијета мршављење калоријски дефицит вјежбе

Здравље

Правило 3-3-3 топи килограме брзински, а имаћете и здравије навике

5 ч

0
Спреј за нос

Здравље

Спреј за нос обнавља мозак: Научници успјели да преокрену упалу и губитак памћења

7 ч

0
Главобоља

Здравље

Шта значи бол у сљепоочницама и када се треба јавити доктору

18 ч

0
Када је право вријеме да дјетету купите мобилни телефон?

Здравље

Када је право вријеме да дјетету купите мобилни телефон?

19 ч

0

  • Најновије

15

50

Висока пећ Нове жељезаре престала са радом

15

48

Битно: Надарена и натпросјечно интелигентна дјеца

15

47

Пуцајте и убијте: Трамп издао наређење војсци

15

47

Због затварања фабрике без посла остаје 600 радника

15

43

Народ прича: Породица Ђурђевић

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner