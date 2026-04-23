Десни вас боле, лако крваре? Како излијечити гингивитис и спријечити губитак зуба

Гингивитис настаје због накупљања плака (биофилма) на зубима и манифестује се црвенилом, отоком и крварењем десни.
Дијабетичари, пушачи, особе које узимају лијекове који изазивају сува уста, као и жене у менопаузи или трудноћи, имају већи ризик од развоја гингивитиса
Здравље наших десни је огледало општег здравља у многим аспектима. Упале у устима повезане су са срчаним обољењима, па чак и са деменцијом.
Гингивитис, најранији облик болести десни, изузетно је чест, али се готово увијек може лако сузбити уз правилну његу.
Сам назив открива природу проблема – завршетак „итис“ значи упала. Гингивитис је заправо реакција имуног система на иритацију око зуба. Професор др Едмонд Хјулит објашњава да се ради о алармном систему организма: када се на зубима накупи плак, односно биофилм – слој бактерија – тијело реагује упалом. Десни се зацрвене, отекну и лако прокрваре.
Дијабетичари, због повишеног шећера у крви који погодује бактеријама, и пушачи, код којих се смањује отпорност ткива, чешће развијају симптоме гингивитиса. Одређени лијекови – антиепилептици, антихистаминици и антидепресиви – изазивају сувоћу уста, чиме се смањује природна заштита од бактерија и повећава ризик од плака и каменца.
Код жена хормони играју кључну улогу. Током менопаузе, пад естрогена смањује функцију пљувачних жлијезда и слаби кост вилице, што повећава ризик од гингивитиса. Естроген иначе помаже у одржавању влажности уста и јачању костију, па његов недостатак чини десни рањивијима. У трудноћи, пак, нагли пораст естрогена може учинити десни осјетљивијима и склоним претјераној реакцији, што доводи до упале. Нелијечени гингивитис може напредовати до пародонтитиса, озбиљнијег обољења које угрожава зубе и вилицу.
Редовно прање зуба, коришћење зубног конца, контрола код стоматолога и пажња на факторе ризика – попут пушења, дијабетеса или хормонских промјена – кључни су за очување здравља десни.
Редовно прање зуба, коришћење зубног конца, стоматолошке контроле и избјегавање ризичних фактора спречавају напредовање гингивитиса у озбиљнији пародонтитис, пише Мондо
