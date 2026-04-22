Шта значи бол у сљепоочницама и када се треба јавити доктору

Бол у сљепоочницама је честа тегоба која може да варира од благе нелагодности до јаког, исцрпљујућег бола. Када је она безазлена, а када би требало да се јавите доктору?
Некад је узрок безазлен, попут стреса или напетости, али у неким случајевима може указивати и на озбиљније здравствене проблеме, па га не треба игнорисати.
Цвијановић на Делфи Форуму: Интервенционизмом створен институционални монструм
Најчешће се иза овог симптома крије тензиона главобоља или мигрена.
Тензиона главобоља се обично јавља након напорног дана и описује се као осјећај стезања око главе, док је мигрена јача, често пулсирајућа и може бити праћена мучнином и осјетљивошћу на свјетло и звук.
Међутим, бол у сљепоочницама може долазити и из других дијелова тијела, попут врата или вилице, а рјеђе је повезан са озбиљнијим стањима. Управо зато је важно обратити пажњу на пратеће симптоме и не ослањати се само на претпоставке, преноси "Информер".
Код тензионе главобоље најчешће помаже одмор, опуштање и благи аналгетици, док код мигрене треба реаговати што раније уз одговарајуће лијекове и консултацију са љекаром, нарочито ако се напади понављају.
У неким случајевима бол може указивати на озбиљнија стања, попут упале артерија у сљепоочници, што захтијева хитну медицинску помоћ, посебно ако су присутни додатни симптоми као што су проблеми са видом, повишена температура или осјетљивост на додир.
У Подгорици ''пао'' убица Костура: Ухапшен по међународној потјерници
Такође, дуготрајно лоше држање и напетост у врату могу изазвати бол који се шири ка сљепоочницама, док проблеми са виличним зглобом могу довести до непријатног бола при жвакању или отварању уста.
Ако се бол често понавља, појачава или га прате неуобичајени симптоми попут вртоглавице и сметњи у говору или виду, важно је обавезно потражити савјет љекара како би се утврдио тачан узрок и започело одговарајуће лијечење.
