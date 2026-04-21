Ово поврће многи једу сирово, а прави хаос у стомаку

Пробавни систем не реагује једнако на све намирнице, а одређене врсте поврћа, иако потпуно сигурне за конзумацију без кувања, могу бити изазовне за желудац.
Код неких људи узрокују надутост, тежину или нелагоду, нарочито ако се конзумирају у већим количинама или без претходне припреме.
У наставку су намирнице које се често једу сирове, али многима могу задавати пробавне проблеме.
Сирови лук чест је додатак салатама и сендвичима, али код многих може изазвати надутост, жгаравицу или иритацију желуца. Разлог су сумпорне молекуле које су изражене у сировом облику. Кратко маринирање или лагано динстање може ублажити његов интензитет.
Иако је освјежавајућа и пуна витамина Ц, сирова паприка некима је тешка за пробаву због своје кожице. Може узроковати надутост или осјећај тежине, нарочито код осјетљивијег пробавног система. Гуљење или кратко печење често олакшава пробаву.
На први поглед лаган и хидратантан, краставац код неких људи изазива нелагоду. Разлог може бити његова кожица и сјеменке. Уклањање сјеменки или одабир мањих, млађих краставаца може помоћи.
Сирова мрква здрава је и популарна, али због своје тврде структуре може бити захтјевнија за пробаву, нарочито у већим количинама. Лагано кување или рибање чини је приступачнијом за желудац.
Иако се може јести сирова у салатама, брокула садржи влакна и спојеве који могу узроковати надутост. Бланширање може знатно смањити тај ефект, а притом задржати већину храњивих супстанци,
Слично брокули, и цвјетача је позната по томе да може изазвати гасове и нелагоду када се једе сирова. Кратка термичка обрада помаже разградњи молекула одговорних за такве реакције.
