Симптоми су збуњујући: Мислите да су желудачни проблеми, а исход је много гори

Рак јетре је озбиљна болест која се тешко лијечи, а рана дијагноза је кључна за бољу прогнозу.
Симптоми лако могу бити збуњујући и личе на друге желудачне проблеме, па је важно консултовати стручњака за прецизну процјену. Узроци болести нису увијек јасни, али хроничне инфекције хепатитисом могу бити један од окидача. Јетра има кључну улогу у филтрирању крви, уклањању токсина и производњи протеина, па је свака њена повреда озбиљна.
Симптоми који могу указивати на рак јетре укључују бол у горњем десном дијелу стомака, који се може ширити у леђа и бити праћен надутостима. Поред тога, могу се јавити проблеми са апетитом, проширене вене у стомаку, увећање јетре и слезине. Мучнина и повраћање, иако чести код других поремећаја, такође могу бити знак рака јетре. Тврде квржице на десној страни стомака, посебно болне на додир, такође могу указивати на тумор.
Хроника
"Пала" породична банда: Варали фирме, па згрнули милионе
Жутица, која се манифестује жућкастим тоновима коже и очију, може указивати на поремећај рада јетре. Осим тога, хронични умор, губитак тежине без објашњења и смањење апетита такође могу бити знакови ове болести. Промјене у боји урина (тамни урин) и столице (бијела или прљавобијела) захтијевају хитну медицинску процјену.
Због свих ових симптома, важно је обратити се љекару што прије.
Дијагноза рака јетре захтијева детаљан медицински преглед, а иако симптоми могу указивати на друге болести, најбоље је не игнорисати их и потражити стручну помоћ, преноси Информер.
