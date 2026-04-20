Ко је Румен Радев, побједник бугарских избора?

Након низа нестабилних влада и узастопних излазака на изборе, у Бугарској је једна странка напокон освојила значајан број гласова и добила могућност да формира дуготрајнију владу.
Према званичним резултатима, Прогресивна Бугарска освојила је 44,5 одсто гласова на нетом одржаним изборима, што је први пут тако увјерљив резултат након осам изборних циклуса који су се низали у Бугарској од 2021. То би могло да им донесе 130 мандата, што је довољно за самостално формирање владе, јер у парламенту већину представља 121 посланик.
Прогресивна Бугарска је коалиција три партије окупљене око предсједника Румена Радева. Радев је за предсједника први пут изабран 2017. уз подршку странака које имају љевичарски предзнак. Ту је представљао благи баланс у односу на коалиције десног центра које су давале премијера, што је укупно оличавало подијељеност бугарског друштва, вјечито растрзаног између "Европе и Русије".
"Румен Радев, генерал-мајор и бивши командант ваздухопловних снага, годинама је заузимао церемонијалну функцију предсједника, али је вјешто користио честе падове влада како би преузео контролу над процесима и изградио статус најпопуларнијег политичара у земљи. Радев оставља утисак човјека који ће доћи и тихо све средити, што је очигледно резоновало код бирача уморних од нестабилности", оцјењује београдска Политика.
Радев је завршио је математичку гимназију у Хаскову 1982. године, а затим се придружио Бугарској комунистичкој партији, из које је иступио 1990. након што је новим законом припадницима оружаних снага забрањено чланство у политичким партијама.
Дипломирао је 1987. на Бугарском универзитету за ваздухопловство "Георги Бенковски", а затим је 1992. завршио Школу официра ескадриле америчког ратног зракопловства у зрачној бази Максвел.
На истом мјесту у САД поново студира 2003. и стиче звање магистра стратешких студија, а а посједује и докторат из војних наука у области унапређења тактичке обуке летачких посада и симулације ваздушне борбе.
Након војне каријере, Радев је 2016. номинован за предсједничког кандидата од стране двије опозиционе странке, Бугарске социјалистичке партије и Алтернативе за бугарски препород.
Постао је пети предсједник Бугарске (од 1990) након што је у другом кругу побиједио кандидаткињу ГЕРБ-а Цецку Цачеву.
Поново се кандидовао 2021. и освојио други мандат прилично убједљиво, да би у јануару ове године најавио да ће поднијети оставку прије ванредних парламентарних избора, да би отворио пут за учешће на општим изборима.
Радев је у прошлости био скептичан према санкцијама против Русије и испорукама оружја Украјини. Истовремено је његова странка у изборни програм унијела јасно опредјељење за ЕУ и НАТО. Ипак, на завршници Радевљеве предизборне кампање у једном су се видеу појављивали призори његових заједничких сусрета с Владимиром Путином.
Све ово осликава већ поменуту подвојеност бугарског друштва. Јер Радев долази из војног миљеа, које је прије пада Берлинског зида виђено као премрежено "руским људима", а он је 1992. дипломирао на америчкој војној школи.
Тако је и његова политичка популарност посљедица дозираних критика према западу, које погађају жицу оних који у политици ЕУ виде разлог сиромашења Бугарске, те је стога био против увођења евра и издвајања новца за Украјину.
"Ми смо једина држава ЕУ која је и словенска и источноправославна. Можемо постати веома важна карика у цијелом механизму за обнављање односа са Русијом", изјавио је Радев, наглашавајући да су његовој земљи неопходни руско тржиште и енергенти, пише Глас Српске.
