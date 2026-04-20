Трамп: Америчка делегација данас стиже у Исламабад на преговоре

20.04.2026 16:05

Доналд Трамп, предсједник Америке се претвара да нишани пушком на конференцији за новинаре
Фото: Tanjug/AP Photo/Julia Demaree Nikhinson

Очекује се да ће делегација САД, коју предводи потпредсједник Џејмс Дејвид Венс, вечерас стићи у Исламабад на мировне преговоре са Ираном, изјавио је предсједник САД Доналд Трамп.

"Биће тамо вечерас по исламабадском времену. Делегација је већ на путу за Пакистан", рекао је Трамп за лист "Њујорк пост".

Он је нагласио да од преговарача очекује "да воде разговоре, а не да играју игре", пише Срна.

