Трамп: Америчка делегација данас стиже у Исламабад на преговоре

Аутор:АТВ
Коментари:0
Очекује се да ће делегација САД, коју предводи потпредсједник Џејмс Дејвид Венс, вечерас стићи у Исламабад на мировне преговоре са Ираном, изјавио је предсједник САД Доналд Трамп.
"Биће тамо вечерас по исламабадском времену. Делегација је већ на путу за Пакистан", рекао је Трамп за лист "Њујорк пост".
Он је нагласио да од преговарача очекује "да воде разговоре, а не да играју игре", пише Срна.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Свијет
1 ч0
Хроника
1 ч0
БиХ
1 ч0
Занимљивости
1 ч0
Најновије
16
59
16
57
16
44
16
29
16
25
Тренутно на програму