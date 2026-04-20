Раднику обезбјеђења разнио артерију због тикета, испливали сви детаљи

М. Ј. (44), који је у суботу у београдској кладионици тешко ранио радника обезбјеђења М. А. (20), данас излази пред тужиоца, а ријеч је о опасном повратнику који је раније хапшен због насилничког понашања.
Осумњичени је, иако је у досијеу већ имао озбиљна дјела, и овог пута код себе имао нелегални пиштољ који је у тренутку хапшења био напуњен, пише Телеграф.
Драма у објекту почела је када је М. Ј. покушао да уплати тикет у кладионици у којој му је раније изречена мјера забране уласка. Игноришући правила, ушао је у сукоб са запосленима, који су у помоћ позвали обезбјеђење. Уследила је жестока туча између осумњиченог и двојице радника, М. А. (20) и М. Ј. (32).
М. Ј. је током физичког обрачуна извукао пиштољ и испалио хице. Да је ситуација могла бити још гора, потврђује податак да је оружје било спремно за даљу употребу у моменту када је полиција интервенисала.
Рањени радник обезбјеђења претрпио је стравичне повреде. Метак му је буквално разнио главну артерију и главну вену, због чега је хитно оперисан усљед масивног крварења. Други радник обезбјеђења прошао је са посјекотинама по глави и тијелу.
И осумњичени је примљен у болницу и то са поломљеним носом.
Полиција је на мјесту пуцњаве пронашла двије чауре, а Више јавно тужилаштво (ВЈТ) преузело је истрагу. М. Ј. се сада терети за три нова кривична дјела - Недозвољена производња, држање, ношење и промет оружја (за који му пријети озбиљна робија јер је пиштољ био нелегалан и напуњен, Изазивање опште опасности и Тешка тјелесна повреда.
