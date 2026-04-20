Жестоко невријеме погодило Бихаћ: Уништено више десетина аутомобила

Снажно невријеме погодило је данас Унско-сански кантон, а најгоре је прошао Бихаћ.
Како се може видјети на снимцима, у Бихаћу је падао град величине голф лоптице.
Један од власника рент а цар куће, која се налази три километра од центра града, казао је за Кликс да му је град уништио више од 30 аутомобила.
Како је рекао, уништена је и бројна имовина, како њему тако и у комшилуку.
Према доступним информацијама, град је падао непуних десет минута, али је због своје јачине и величине зрна изазвао велику штету. Улице града су у кратком року биле прекривене слојем леда.
Још крупнији град падао је у самом центру града и направио огромну штету, која ће тек бити позната.
Подсјетимо, јако невреме са градом погодило је и дијелове Хрватске.
БиХ
3 ч3
БиХ
5 ч0
БиХ
6 ч0
БиХ
7 ч0
Најновије
16
59
16
57
16
44
16
29
16
25
