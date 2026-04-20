Жестоко невријеме погодило Бихаћ: Уништено више десетина аутомобила

Аутор:

АТВ
20.04.2026 15:55

Лед прекрио улице Бихаћа. Невријеме у Бихаћу.
Фото: Printscreen/Facebook/Biscani.net

Снажно невријеме погодило је данас Унско-сански кантон, а најгоре је прошао Бихаћ.

Како се може видјети на снимцима, у Бихаћу је падао град величине голф лоптице.

Један од власника рент а цар куће, која се налази три километра од центра града, казао је за Кликс да му је град уништио више од 30 аутомобила.

Како је рекао, уништена је и бројна имовина, како њему тако и у комшилуку.

Према доступним информацијама, град је падао непуних десет минута, али је због своје јачине и величине зрна изазвао велику штету. Улице града су у кратком року биле прекривене слојем леда.

Још крупнији град падао је у самом центру града и направио огромну штету, која ће тек бити позната.

Подсјетимо, јако невреме са градом погодило је и дијелове Хрватске.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

