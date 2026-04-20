Прекинута сједница због недостатка кворума у Дому народа

Аутор:АТВ
Хитна сједница Дома народа Парламентарне скупштине БиХ прекинута је јер ни након паузе није обезбијеђен потребан кворум за рад и одлучивање с обзиром на то да засједању не присуствују по три делегата из реда српског и хрватског народа.
Требало је да делегати разматрају Приједлог закона о допуни Закона о акцизама у БиХ, којим се предвиђа да, у случају поремећаја тржишта или другог оправданог разлога, Савјет министара може донијети одлуку о привременом укидању или смањењу износа акцизе на нафтне деривате на период од максимално шест мјесеци у току године.
За данас је заказана и редовна сједница Дома народа на чијем је дневном реду предвиђено разматрање већег броја законских рјешења, извјештаја о раду Савјета министара, парламентарних комисија и ревизије институција БиХ, јавља Срна
