Прекинута сједница због недостатка кворума у Дому народа

Хитна сједница Дома народа Парламентарне скупштине БиХ прекинута је јер ни након паузе није обезбијеђен потребан кворум за рад и одлучивање с обзиром на то да засједању не присуствују по три делегата из реда српског и хрватског народа.

Требало је да делегати разматрају Приједлог закона о допуни Закона о акцизама у БиХ, којим се предвиђа да, у случају поремећаја тржишта или другог оправданог разлога, Савјет министара може донијети одлуку о привременом укидању или смањењу износа акцизе на нафтне деривате на период од максимално шест мјесеци у току године.

За данас је заказана и редовна сједница Дома народа на чијем је дневном реду предвиђено разматрање већег броја законских рјешења, извјештаја о раду Савјета министара, парламентарних комисија и ревизије институција БиХ, јавља Срна

