Амиџић: Наша дужност је да памтимо, а обавеза да говоримо

Министар финансија и трезора у Савјету министара Срђан Амиџић рекао је да је Доња Градина мјесто које није само дио историје, већ рана која и данас опомиње.
Амиџић је објавио на друштвеним мрежама да Јасеновац није прошлост, то је завјет, крик који не смије утихнути.
"Готово милион угашених живота. Двадесет хиљада дјеце којој није дато да одрасту, да сањају, да живе. Наша дужност је да памтимо. Наша обавеза је да говоримо. Наша је одговорност да његујемо културу сјећања - гласно, достојанствено и заувијек", поручио је Амиџић.
Подсјећамо, данас је обиљежен Дан сјећања на жртве усташког злочина геноцида у концентрационом логору Јасеновац и његовом највећем стратишту - Доњој Градини у НДХ.
