Тим научника открио да су неандерталци могли да изводе стоматолошке интервенције?

Аутор:

АТВ
14.05.2026 22:13

Фото: pexels/ www.kaboompics.com

Тим научника из Русије и Сједињених Америчких Држава је на основу анализе древног кутњака пронађеног у Сибиру дошао до закључка да су неандерталци могли да обављају примитивне стоматолошке захвате.

Према студији на коју се позива „Science News“ истраживачи сматрају да постоје индикације да су неандерталци користили камене алате за бушење оштећених зуба, вјероватно у покушају да ублаже бол.

„Откриће древног људског кутњака сугерише да су неандерталци понекад бушили болесне зубе каменим алатима, што указује да су можда знали за могућност ублажавања јаке зубобоље таквим третманом“, наведено је у извјештају.

Зуб стар око 59.000 година пронађен је у пећини Чагирскаја у планинама Алтаја у Сибиру и сматра се једним од најстаријих доказа могућих стоматолошких интервенција код хоминида.

Истраживачи су навели да се на кутњаку види велика рупа која иде од површине за жвакање до пулпне коморе, што указује на намјерно дјеловање, а не на природно оштећење.

Антрополог са Универзитета у Аризони Џон Олсен је оцијенио да налаз указује на висок ниво ручне спретности и когнитивних способности потребних за извођење таквих захвата.

(спутник србија)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

