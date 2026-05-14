Тим научника открио да су неандерталци могли да изводе стоматолошке интервенције?

Аутор:АТВ
Коментари:0
Тим научника из Русије и Сједињених Америчких Држава је на основу анализе древног кутњака пронађеног у Сибиру дошао до закључка да су неандерталци могли да обављају примитивне стоматолошке захвате.
Према студији на коју се позива „Science News“ истраживачи сматрају да постоје индикације да су неандерталци користили камене алате за бушење оштећених зуба, вјероватно у покушају да ублаже бол.
„Откриће древног људског кутњака сугерише да су неандерталци понекад бушили болесне зубе каменим алатима, што указује да су можда знали за могућност ублажавања јаке зубобоље таквим третманом“, наведено је у извјештају.
Зуб стар око 59.000 година пронађен је у пећини Чагирскаја у планинама Алтаја у Сибиру и сматра се једним од најстаријих доказа могућих стоматолошких интервенција код хоминида.
Здравље
Отишао у Турску по "холивудски осмијех", вратио се без иједног зуба
Истраживачи су навели да се на кутњаку види велика рупа која иде од површине за жвакање до пулпне коморе, што указује на намјерно дјеловање, а не на природно оштећење.
Антрополог са Универзитета у Аризони Џон Олсен је оцијенио да налаз указује на висок ниво ручне спретности и когнитивних способности потребних за извођење таквих захвата.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Савјети
2 седм0
Србија
2 седм0
Здравље
3 седм0
Сцена
2 седм0
Наука и технологија
8 ч0
Наука и технологија
9 ч0
Наука и технологија
1 д0
Наука и технологија
1 д0
Најновије
23
01
22
56
22
34
22
13
22
12
Тренутно на програму