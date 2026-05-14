Мета уводи "Инкогнито ћаскање" у једну апликацију

Компанија Мета саопштила је да уводи нову функцију "Инкогнито ћаскање“"(Incognito Chat) за свог асистента вјештачке интелигенције у апликацији Воцап, с циљем јачања заштите приватности корисника.
Амерички технолошки гигант наводи да ће опција користити технологију приватне обраде података, због чега садржај разговора неће бити доступан никоме, укључујући и саму компанију, преноси Ројтерс.
Компанија наводи да се поруке неће чувати и да ће се аутоматски брисати, што корисницима омогућава приватнију комуникацију са АИ асистентом.
Нова функција долази у тренутку када корисници све чешће дијеле личне, финансијске и здравствене информације са алатима заснованим на вјештачкој интелигенцији, упркос забринутости због заштите података.
Директор Воцапа Вил Кеткарт изјавио је да корисници желе већу приватност приликом кориштења АИ система.
Ројтерс наводи да ће функција за сада подржавати само текстуалне поруке, док Мета у наредним мјесецима планира и додатну опцију „Side Chat“, која ће омогућити приватну AI подршку унутар постојећих разговора на Воцапу.
