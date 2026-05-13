У Русији развијено „провидно дрво“

АТВ
13.05.2026 20:46

Дрво Храста у пољани током љета
Фото: Pexel/Burkard Meyendriesch

Научници са Сибирског универзитета за инжењерство и биотехнологију развили су и патентирали перспективни материјал за грађевинарство и дизајн, то јест „провидно дрво“, саопштило је руско Министарство просвете и науке.

„Научници су развили и патентирали нову методу за производњу провидног дрвета, материјала који комбинује природну естетику дрвета, његову чврстоћу и способност да преноси свјетлост. Овај развој је повезан са хемијом и отвара нове могућности за коришћење дрвета у грађевинарству, уређењу ентеријера и стварању модерних завршних материјала“, саопштило је министарство.

Како се наводи, материјал је направљен од дрвене подлоге која пролази кроз процесе делигнификације и бељења, а затим се третира посебним импрегнационим средством.

Као резултат тога, дрво добија високу оптичку пропустљивост, а истовремено задржава своју природну структуру и механичку чврстоћу.

За овај развој је већ одобрен патент

„Провидно дрво комбинује издржљивост, поузданост и упечатљива декоративна својства, што га чини популарним за широк спектар примјене. Провидно дрво се може користити за израду панела, преграда, намештаја и елемената украса који стварају меко, дифузно осветљење и стварају удобније и естетски пријатније окружење“, напоменуло је Министарство просвете и науке.

Како је наведено, предност је и уштеда енергије, јер провидно дрво омогућава дневној свјетлости да уђе у зграде, смањујући потребу за вјештачким освјетљењем током дневних сати.

(спутник србија)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

