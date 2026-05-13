У Русији развијено „провидно дрво“

Аутор:АТВ
Коментари:0
Научници са Сибирског универзитета за инжењерство и биотехнологију развили су и патентирали перспективни материјал за грађевинарство и дизајн, то јест „провидно дрво“, саопштило је руско Министарство просвете и науке.
„Научници су развили и патентирали нову методу за производњу провидног дрвета, материјала који комбинује природну естетику дрвета, његову чврстоћу и способност да преноси свјетлост. Овај развој је повезан са хемијом и отвара нове могућности за коришћење дрвета у грађевинарству, уређењу ентеријера и стварању модерних завршних материјала“, саопштило је министарство.
Како се наводи, материјал је направљен од дрвене подлоге која пролази кроз процесе делигнификације и бељења, а затим се третира посебним импрегнационим средством.
Наука и технологија
Лијек је пронађен! Научници открили супстанцу која може да сузбије раст ћелија тумора
Као резултат тога, дрво добија високу оптичку пропустљивост, а истовремено задржава своју природну структуру и механичку чврстоћу.
„Провидно дрво комбинује издржљивост, поузданост и упечатљива декоративна својства, што га чини популарним за широк спектар примјене. Провидно дрво се може користити за израду панела, преграда, намештаја и елемената украса који стварају меко, дифузно осветљење и стварају удобније и естетски пријатније окружење“, напоменуло је Министарство просвете и науке.
Како је наведено, предност је и уштеда енергије, јер провидно дрво омогућава дневној свјетлости да уђе у зграде, смањујући потребу за вјештачким освјетљењем током дневних сати.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Бања Лука
7 ч0
Наука и технологија
8 ч0
Бања Лука
2 д0
Бања Лука
3 седм2
Наука и технологија
39 мин0
Наука и технологија
5 ч0
Наука и технологија
8 ч0
Наука и технологија
22 ч0
Најновије
21
11
21
08
21
07
21
03
21
02
Тренутно на програму