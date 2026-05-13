Познат узрок смрти Милана Радуловића Лаће

Милан Радуловић Лаћа, син музичара Александра Радуловића Футе и покојне Марине Туцаковић, текстописца, преминуо је 2022. године, а обдукција тада није рађена јер његов отац то није захтијевао.
Како се сазнаје након четири године од смрти Лаће, такође текстописца, он је умро од посљедица лијекова које је користио због болова у леђима. Како каже добро обавијештен извор близак породици, Фута је ову информацију знао одмах, па зато није хтио да се ради аутопсија.
"Лаћа је дуго имао велике проблеме с леђима. Нисам сигуран да ли је имао дискус-хернију или нешто друго, али знам да је имао несносне болове и да се стално жалио на њих. Пио је разне лијекове како би се ослободио бола, али као што то обично буде, сваки лијек дјелује неко вријеме, а онда организам постане имун. Лаћа је посљедњих мјесеци користио лијек Фентанил у облику фластера који му је преписао љекар и који се лијепи на леђа. Нисам сигуран који је лијек у питању, али знам да је јак као морфијум. У почетку је то дјеловало, знам да није имао болове и да му је било коначно лакнуло", прича извор који је упућен у детаље из живота покојног текстописца.
Како наводи даље, Радуловић је знао да одсуствује из Србије и да путује, па се не би видио с њим скоро три мјесеца.
"Дописивали смо се десетак дана прије његове смрти. Све је било у реду. Причао ми је о својим плановима кад се врати у Србију, углавном се то тицало музике. Мени је било чудно што се толико дуго задржао у Тел Авиву, па сам га то и питао, а он ми је рекао да су му се много допало друштво и град и да планира да се врати тамо. Није ми се жалио на болове у леђима, мислио сам да је с тим фластерима успио да се ријеши тих проблема", рекао је извор.
Тек кад се десило оно најгоре, саговорник је сазнао како је и због чега Лаћа скончао.
"Кад су га пронашли на улици и када га је однијела Хитна помоћ, видјели су да на леђима има три залијепљена фластера Фентанил, против болова. Одмах су констатовали да је то узрок смрти, јер срце није могло да издржи толику дозу лијека.Прописано је да један фластер може да се користи у року од 72 сата и никако више од тога, а он је ставио три одједном, што је изазвало срчани удар или застој. Кад су љекари то рекли Фути, он се сложио с тим да нема потребе да се ради обдукција ако је већ то узрок смрти", пише Курир.
