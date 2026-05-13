Шта је лијек фентанил?

Аутор:АТВ
Коментари:0
Фентанил је веома снажан синтетички опиоидни лијек који се користи за ублажавање јаких болова, најчешће код пацијената након тешких операција, код карцинома или у ситуацијама када други аналгетици не дјелују довољно.
Развијен је шездесетих година прошлог вијека, а данас се у медицини користи у више облика — као ињекција, фластер, таблета, спреј или пастила. Дјелује тако што се везује за опиоидне рецепторе у мозгу и кичменој мождини, чиме смањује осјећај бола.
Љекари упозоравају да је фентанил изузетно јак. Према подацима америчке Агенције за борбу против дроге (ДЕА), може бити и до 50 пута снажнији од хероина и око 100 пута јачи од морфијума. Због тога се прописује под строгим медицинским надзором.
Сцена
Познат узрок смрти Милана Радуловића Лаће
Поред медицинске употребе, фентанил је посљедњих година постао један од највећих проблема у области злоупотребе наркотика, посебно у Сједињеним Америчким Државама. Нелегално произведен фентанил често се мијеша са другим дрогама, а корисници понекад ни не знају да га конзумирају, што значајно повећава ризик од предозирања.
Симптоми предозирања могу укључивати успорено дисање, губитак свијести, плавичасту боју коже и немогућност буђења особе. У таквим случајевима неопходна је хитна медицинска помоћ.
Стручњаци наглашавају да се фентанил, када се користи у складу са љекарским упутствима, може безбједно примјењивати у лијечењу јаких болова, али да неконтролисана употреба носи изузетно висок ризик.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Занимљивости
2 ч0
Сцена
2 ч0
Свијет
2 ч0
Занимљивости
2 ч0
Наука и технологија
3 ч0
Наука и технологија
4 ч0
Наука и технологија
4 ч0
Наука и технологија
9 ч0
Најновије
23
02
23
01
22
55
22
53
22
46
Тренутно на програму