Шта је лијек фентанил?

Фентанил је веома снажан синтетички опиоидни лијек који се користи за ублажавање јаких болова, најчешће код пацијената након тешких операција, код карцинома или у ситуацијама када други аналгетици не дјелују довољно.

Развијен је шездесетих година прошлог вијека, а данас се у медицини користи у више облика — као ињекција, фластер, таблета, спреј или пастила. Дјелује тако што се везује за опиоидне рецепторе у мозгу и кичменој мождини, чиме смањује осјећај бола.

Љекари упозоравају да је фентанил изузетно јак. Према подацима америчке Агенције за борбу против дроге (ДЕА), може бити и до 50 пута снажнији од хероина и око 100 пута јачи од морфијума. Због тога се прописује под строгим медицинским надзором.

Поред медицинске употребе, фентанил је посљедњих година постао један од највећих проблема у области злоупотребе наркотика, посебно у Сједињеним Америчким Државама. Нелегално произведен фентанил често се мијеша са другим дрогама, а корисници понекад ни не знају да га конзумирају, што значајно повећава ризик од предозирања.

Симптоми предозирања могу укључивати успорено дисање, губитак свијести, плавичасту боју коже и немогућност буђења особе. У таквим случајевима неопходна је хитна медицинска помоћ.

Стручњаци наглашавају да се фентанил, када се користи у складу са љекарским упутствима, може безбједно примјењивати у лијечењу јаких болова, али да неконтролисана употреба носи изузетно висок ризик.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

