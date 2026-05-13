Запослени у Мети протестују због софтвера за праћење покрета мишем

Запослени у компанији Мета организовали су протесте у САД због увођења софтвера који прати покрет мишем.
Према наводима медија, у канцеларијама су се појавили леци постављени у салама за састанке, на аутоматима за продају и чак на дозаторима за тоалет папир, којима су запослени позивани да потпишу онлајн петицију против надзора.
"Не желиш да радиш у фабрици за извлачење података о запосленима?", наводи се на једном од летака.
Протести долазе свега недјељу дана прије планираног отпуштања око 10 одсто радне снаге компаније, што је додатно појачало незадовољство међу запосленима.
Дио радника сматра да софтвер за праћење покрета мишем није намијењен само анализи рада запослених, већ и прикупљању података за развој АИ система и ботова који би их једног дана могли замијенити.
Портпарол Мете Енди Стоун раније је навео да компанији требају стварни примјери људског кориштења рачунара како би развијала АИ агенте за свакодневне задатке.
"Нашим моделима су потребни примјери покрета мишем, кликова и навигације кроз меније", саопштила је компанија.
Незадовољство запослених траје већ мјесецима, а дио радника почео је и синдикално организовање. У Великој Британији запослени сарађују са синдикатом технолошких радника UTAW, који је подржао кампању против отпуштања и надзора запослених.
Представница синдиката Елеанор Пејн оптужила је управу Мете да запослени „плаћају цијену скупих и непромишљених АИ стратегија“.
"Док директори јуре за спекулативним АИ пројектима, радници се суочавају са отказима, надзором и притиском да обучавају системе који би требало да их замијене", рекла је Пејн, пише Курир.
