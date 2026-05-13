Logo
Large banner

На овом мјесту муње ударају готово сваке ноћи: Феномен збуњује и научнике

13.05.2026 22:22

Коментари:

0
Муње сијевање небо олуја
Фото: Pexel/ Amol Mande

На свијету постоји мјесто на којем небо готово сваке ноћи изгледа као да се распада под ударима муња.

Ријеч је о подручју изнад и око језера Марасаибо у Венецуели, гд‌је се догађа феномен познат као Кататумбо муња, један од најнеобичнијих и најупорнијих атмосферских спектакала на планети.

НАСА наводи да се овај феномен јавља око 300 дана годишње, готово увијек у истом подручју гд‌је се ријека Кататумбо улијева у језеро Марасаибо.

Научници годинама покушавају прецизно објаснити зашто се управо ту ствара тако снажна и учестала електрична активност. Истраживања показују да се у том подручју сударају специфичне ваздушне масе, док локални рељеф и климатски услови стварају готово идеалне околности за формирање олуја. Научни радови описују Кататумбо као једно од најпостојанијих олујних подручја на свијету.

Оно што овај феномен чини још невјероватнијим јесте његова учесталост. Подаци које преноси НАСА показују да је ријеч о подручју с највећом концентрацијом муња на Земљи, процијењеном на око 250 бљескова по квадратном километру годишње. Управо због тога Кататумбо муња није само туристичка атракција него и озбиљан предмет метеоролошких и климатских истраживања.

Феномен је толико упечатљив да је кроз хисторију имао и практичну улогу. Због видљивости на великој удаљености често је називан и "свјетиоником Марасаиба", јер је поморцима служио као природна оријентација током пловидбе. Тај назив задржао се до данас, заједно с фасцинацијом локалног становништва и истраживача који га проучавају деценијама.

Иако изгледа готово нестварно, Кататумбо муња није мит нити легенда, него стварни природни феномен који и даље привлачи пажњу свијета. У времену када се чини да смо о планети већ све сазнали, оваква мјеста подсјећају да природа и даље зна изненадити више од било које фикције, преноси Н1

Подијели:

Тагови :

Муње

Венецуела

НАСА

Феномен

занимљивости

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Чувени амерички фудбалер прешао у православље! Легенда се крстила у српској цркви у Нешвилу

Занимљивости

Чувени амерички фудбалер прешао у православље! Легенда се крстила у српској цркви у Нешвилу

4 ч

0
Хороскоп

Занимљивости

Ови знакови ће ријешити проблем који их мучи већ дуго

9 ч

0
Пун Мјесец

Занимљивости

Плави Мјесец долази 31. маја и доноси снажан преокрет за ове знакове

14 ч

0
Хороскоп

Занимљивости

Хороскоп за 13. мај: Шта нам звијезде доносе данас?

17 ч

0

  • Најновије

23

02

Шта је лијек фентанил?

23

01

Познат узрок смрти Милана Радуловића Лаће

22

55

Запослени у Мети протестују због софтвера за праћење покрета мишем

22

53

Друштвене мреже брује о Дончићу: Појавиле се тврдње о преварама и позиву полицији из породилишта

22

46

Венс: САД воде "веома агресивне" преговоре са Ираном

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner