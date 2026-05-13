На овом мјесту муње ударају готово сваке ноћи: Феномен збуњује и научнике

На свијету постоји мјесто на којем небо готово сваке ноћи изгледа као да се распада под ударима муња.
Ријеч је о подручју изнад и око језера Марасаибо у Венецуели, гдје се догађа феномен познат као Кататумбо муња, један од најнеобичнијих и најупорнијих атмосферских спектакала на планети.
НАСА наводи да се овај феномен јавља око 300 дана годишње, готово увијек у истом подручју гдје се ријека Кататумбо улијева у језеро Марасаибо.
Научници годинама покушавају прецизно објаснити зашто се управо ту ствара тако снажна и учестала електрична активност. Истраживања показују да се у том подручју сударају специфичне ваздушне масе, док локални рељеф и климатски услови стварају готово идеалне околности за формирање олуја. Научни радови описују Кататумбо као једно од најпостојанијих олујних подручја на свијету.
Оно што овај феномен чини још невјероватнијим јесте његова учесталост. Подаци које преноси НАСА показују да је ријеч о подручју с највећом концентрацијом муња на Земљи, процијењеном на око 250 бљескова по квадратном километру годишње. Управо због тога Кататумбо муња није само туристичка атракција него и озбиљан предмет метеоролошких и климатских истраживања.
Феномен је толико упечатљив да је кроз хисторију имао и практичну улогу. Због видљивости на великој удаљености често је називан и "свјетиоником Марасаиба", јер је поморцима служио као природна оријентација током пловидбе. Тај назив задржао се до данас, заједно с фасцинацијом локалног становништва и истраживача који га проучавају деценијама.
Иако изгледа готово нестварно, Кататумбо муња није мит нити легенда, него стварни природни феномен који и даље привлачи пажњу свијета. У времену када се чини да смо о планети већ све сазнали, оваква мјеста подсјећају да природа и даље зна изненадити више од било које фикције, преноси Н1
