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Застрашујући снимци иранског напада на аеродром у Кувајту: Једна особа погинула, више повријеђених

Аутор:

АТВ
03.06.2026 12:12

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Застрашујући снимци иранског напада на аеродром у Кувајту: Једна особа погинула, више повријеђених
Фото: X

На друштвеним мрежама појавили су се бројни видео-снимци који приказују штету на Међународном аеродрому у Кувајту након иранског ракетног и напада дроном.

Према саопштењу Министарства спољних послова Кувајта, у нападу је погинула једна особа, док је више људи повријеђено. Напад је, како наводе, погодио терминал аеродрома и изазвао значајну штету на виталној инфраструктури.

Министарство је на платформи Икс објавило да „најоштрије осуђује бруталне и континуиране иранске нападе балистичким пројектилима и дроновима“.

У саопштењу се истиче да су напади поново били усмјерени на цивилне и кључне објекте, укључујући Међународни аеродром у Кувајту, те да су оштећене и поједине дипломатске мисије.

„Кувајт задржава своје пуно и легитимно право да предузме потребне мјере и одговори на поновљене иранске агресије“, наведено је у саопштењу Министарства спољних послова Кувајта.

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Тагови :

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