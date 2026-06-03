Застрашујући снимци иранског напада на аеродром у Кувајту: Једна особа погинула, више повријеђених

Аутор:АТВ
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На друштвеним мрежама појавили су се бројни видео-снимци који приказују штету на Међународном аеродрому у Кувајту након иранског ракетног и напада дроном.
Према саопштењу Министарства спољних послова Кувајта, у нападу је погинула једна особа, док је више људи повријеђено. Напад је, како наводе, погодио терминал аеродрома и изазвао значајну штету на виталној инфраструктури.
Министарство је на платформи Икс објавило да „најоштрије осуђује бруталне и континуиране иранске нападе балистичким пројектилима и дроновима“.
The damage at Kuwait International Airport following the Iranian drone and missile attack overnight. pic.twitter.com/CVkBDLxFtr— Visegrád 24 (@visegrad24) June 3, 2026
У саопштењу се истиче да су напади поново били усмјерени на цивилне и кључне објекте, укључујући Међународни аеродром у Кувајту, те да су оштећене и поједине дипломатске мисије.
„Кувајт задржава своје пуно и легитимно право да предузме потребне мјере и одговори на поновљене иранске агресије“, наведено је у саопштењу Министарства спољних послова Кувајта.
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