И даље је напето на Блиском истоку: Америка напала највеће иранско острво

Аутор:АТВ
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Америчка Централна команда (ЦЕНТЦОМ) саопштила је да је америчка војска извела ваздушне нападе на највеће иранско острво Кешм, с наводима да је акција покренута у самоодбрани.
Према тврдњама Сједињених Америчких Држава, напади су услиједили након покушаја иранских ракетних напада на комшије на Блиском истоку.
Амерички званичници наводе да су америчке и бахреинске снаге пресреле ракете које су биле усмјерене према Бахреину.
Иран је саопштио да је напао америчке базе и хеликоптере у "регионалној земљи" користећи ракете и дронове у знак одмазде.
Централна команда САД-а објавила је да је Техеран испалио двије ракете на Кувајт и три на Бахреин, које су се све распале или су пресретнуте.
"Додатни вал иранских дронова који су покушали напасти америчке снаге у Кувајту вечерас није успио погодити планиране циљеве. Противваздушна одбрана Централне команде САД-а успјешно је оборила више дронова и осигурала да ниједно америчко особље или имовина нису повријеђени", саопштено је из Централне команде.
Убрзо након америчког напада на острво Кешм, Иранска револуционарна гарда поручила је да ће САД платити "високу цијену" због нарушавања безбједности Хормушког мореуза.
САД истичу да војна акција није знак прекида примирја, већ одговор на, како наводе, пријетње по сигурност америчких и савезничких снага.
У међувремену, амерички предсједник Доналд Трамп одбацио је медијске извјештаје да су разговори између САД-а и Ирана прекинути. У објави на друштвеној мрежи Трут Сошл поручио је да се преговори настављају и да су тврдње о њиховом прекиду "лажне вијести".
Иран је раније ове седмице објавио да су разговори обустављени, али Вашингтон тврди да дипломатски контакти и даље трају.
Иначе, острво Кешм за који САД тврде да су напале, простире се на око 1.445 квадратних километара, највеће је острво у Заливу, а доминира улазом у Хормушки мореуз. Јединствена географија острва и снажно утврђена инфраструктура чине га примарном метом америчке војске због неколико кључних фактора, преноси Кликс
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