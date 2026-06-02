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Србин изазвао талачку кризу: Први снимци драме у Дортмунду

Аутор:

АТВ
02.06.2026 23:05

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Полиција Њемачке
Фото: pexels/Radwan Menzer

У Дортмунду се одвија права драма са једним држављанином Србије у главној улози који је након хаоса у ресторану изазвао талачку кризу.

Како јављају њемачки медији, он је послије хаоса који је направио у једном ресторану пуцао на полицајца и забарикадирао се у једној кући, гдје као таоце држи двоје дјеце.

Како јавља "Билд", све је почело тако што је дотични држављанин Србије, чији идентитет још није познат, прво направио хаос у једном ресторану, у ком је госте прскао бибер спрејом и ударао их палицом.

Како је отишао из ресторана сео је у аутомобил и запутио се до куће у којој се сада налази.

У једном тренутку, а по позиву једне жене, полиција је дошла до куће. Србин је изашао и запуцао на једног полицајца, који је срећом преживео јер је носио панцир.

Потом се држављанин Србије забарикадирао у кућу са двоје дјеце.

На лице мјеста су стигле јаке полицијске снаге предвођене специјалцима, као и преговарачи који су ушли у кући како би покушали да наговоре Србина да се преда, преноси "Телеграф".

Полиција је довела и пса, који би у неком тренутку могао да буде послат у кућу ако преговори не уроде плодом.

Полиција тренутно испитује једну жену у близини куће у којој се Србин забарикадирао. Претпоставља се да би она могла да буде његова партнерка, али та информација није потврђена.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Дортмунд

талачка криза

Њемачка

Србин

Србин талачка криза Дортмунд

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