У ланчаном судару на Азурној обали повријеђено 37 особа

Аутор:АТВ
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У ланчаном судару у граду Антибу, на француској Азурној обали, који је изазвао камион који се сјурио низ низбрдицу без кочења, повријеђено је укупно 37 особа, саопштили су ватрогасци.
Саобраћајна незгода се догодила око 14 сати када се тешки камион, приликом спуштања низ низбрдицу без кочења, прво сударио са полицијским аутомобилом, чија су три путника задобила лакше повреде, а затим је ударио у више од 20 аутомобила, преноси Фигаро.
Antibes : un spectaculaire carambolage entre un poids lourd et une vingtaine de voitures, 37 blessés— TF1Info (@TF1Info) June 2, 2026
📺 #LE20H @GillesBouleau pic.twitter.com/3AuwHM9GU1
Повријеђени су превезени у више различитих болница, а међу њима није било дјеце.
🚨🇫🇷 ALERTE INFO | Un spectaculaire CARAMBOLAGE impliquant un CAMION et plus d’une vingtaine de véhicules a fait au moins 37 BLESSÉS à Antibes (Alpes-Maritimes).— Cerfia (@CerfiaFR) June 2, 2026
Le chauffeur du camion aurait dévalé une pente sans freiner avant de percuter les voitures. Le conducteur du poids… pic.twitter.com/ptMEzPSQe9
Возач је приведен и покренута је истрага, а он је на алко тесту било негативан.
(Танјуг)
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