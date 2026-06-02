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У ланчаном судару на Азурној обали повријеђено 37 особа

Аутор:

АТВ
02.06.2026 22:55

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Ланчани судар на Азурној обали.
Фото: Cerfia/X/Screenshot

У ланчаном судару у граду Антибу, на француској Азурној обали, који је изазвао камион који се сјурио низ низбрдицу без кочења, повријеђено је укупно 37 особа, саопштили су ватрогасци.

Саобраћајна незгода се догодила око 14 сати када се тешки камион, приликом спуштања низ низбрдицу без кочења, прво сударио са полицијским аутомобилом, чија су три путника задобила лакше повреде, а затим је ударио у више од 20 аутомобила, преноси Фигаро.

Повријеђени су превезени у више различитих болница, а међу њима није било дјеце.

Возач је приведен и покренута је истрага, а он је на алко тесту било негативан.

(Танјуг)

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Подијели:

Тагови :

Француска

Саобраћајна несрећа

Азурна обала

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