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Невиђена незгода: Упала у шахт, он се затворио

Аутор:

АТВ
02.06.2026 21:52

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Жена упала у шахт
Фото: Screenshot

Жена иде улицом загледана у телефон и одједном - упада у шахт! То се догодило Фабијани Рози, 33-годишњој Бразилки.

Да невоља по Фабијану буде већа, она је згазила на наизглед затворен шахт, поклопац се отворио, а када је она упала - он се затворио.

Срећом по њу, тој сцени свједочио је мотоциклиста који јој је одмах притекао у помоћ и извадио из шахта.

"Мислила сам да ћу умријети", рекла је Фабијана за локалне медије у Бразилу.

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Огласиле су се и власти Рио де Жанеира, наводећи да поклопац шахта није стајао по прописима, јер су неколико сати прије пада жене лопови покушали да украду каблове, па су га оставили дјелимично отвореним.

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Тагови :

шахт

Бразил

незгода

Жена упала у шахт

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