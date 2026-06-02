Невиђена незгода: Упала у шахт, он се затворио

Аутор:АТВ
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Жена иде улицом загледана у телефон и одједном - упада у шахт! То се догодило Фабијани Рози, 33-годишњој Бразилки.
Да невоља по Фабијану буде већа, она је згазила на наизглед затворен шахт, поклопац се отворио, а када је она упала - он се затворио.
Срећом по њу, тој сцени свједочио је мотоциклиста који јој је одмах притекао у помоћ и извадио из шахта.
"Мислила сам да ћу умријети", рекла је Фабијана за локалне медије у Бразилу.
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Огласиле су се и власти Рио де Жанеира, наводећи да поклопац шахта није стајао по прописима, јер су неколико сати прије пада жене лопови покушали да украду каблове, па су га оставили дјелимично отвореним.
A woman accidentally fell into a sewer and became trapped after the manhole cover closed on her in Rio de Janeiro, Brazil pic.twitter.com/caLXGWnPYx— Surajit (@surajit_ghosh2) June 2, 2026
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