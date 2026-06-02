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Трамп: Лажна вијест о прекиду преговора Техерана и Вашингтона

Аутор:

АТВ
02.06.2026 20:30

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Предсједник САД-а Доналд Трамп говори током састанка кабинета у Бијелој кући, у сриједу, 27. маја 2026. године, у Вашингтону.
Фото: Tanjug/AP/Jacquelyn Martin

Амерички предсједник Доналд Трамп изјавио је да су извјештаји о обустави преговора између САД и Ирана "лажни и погрешни".

- Разговори између нас се континуирано воде, укључујући прије четири и три дана, прије два дана и данас - навео је Трамп на својој мрежи.

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Он је додао да се никад се не зна куда воде ови преговори.

- Али као што сам рекао Ирану: 'Вријеме је, на овај или онај начин, да склопите споразум. Радили сте ово 47 година и не смије се дозволити да се то више настави!' - додао је Трамп.

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Иранска новинска агенција Тасним јавила је јуче да је Техеран обуставио размјену порука са САД у знак протеста због акција Израела у Либану.

(СРНА)

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Тагови :

Доналд Трамп

Америка

Вашингтон

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