Трамп: Лажна вијест о прекиду преговора Техерана и Вашингтона

Аутор:АТВ
Коментари:0
Амерички предсједник Доналд Трамп изјавио је да су извјештаји о обустави преговора између САД и Ирана "лажни и погрешни".
- Разговори између нас се континуирано воде, укључујући прије четири и три дана, прије два дана и данас - навео је Трамп на својој мрежи.
Регион
Рекордна запљена кокаина у Мађарској – откривено 522 килограма дроге
Он је додао да се никад се не зна куда воде ови преговори.
- Али као што сам рекао Ирану: 'Вријеме је, на овај или онај начин, да склопите споразум. Радили сте ово 47 година и не смије се дозволити да се то више настави!' - додао је Трамп.
Хроника
Познат идентитет младића из БиХ који је страдао у Словенији
Иранска новинска агенција Тасним јавила је јуче да је Техеран обуставио размјену порука са САД у знак протеста због акција Израела у Либану.
(СРНА)
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Регион
2 ч0
Градови и општине
2 ч0
Свијет
3 ч0
Свијет
3 ч0
Најновије
22
37
22
35
22
31
22
21
22
11
Тренутно на програму