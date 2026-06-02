Објављен снимак монструозног напада на жену у БиХ

Аутор:АТВ
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У сарајевском насељу Добриња, у улици Хабибе Сточевић, догодило се разбојништво у којем је жртва била старија жена.
Према информацијама "Црне Хронике", непознати мушкарац пришао је жени на улици и насилно јој отео ланчић са врата.
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Током напада, жена је пала и задобила повреде, након чега је нападач побјегао у непознатом правцу.
Цијели догађај забиљежиле су надзорне камере, а фотографије мушкарца објављене су с циљем идентификације осумњиченог.
Случај је пријављен полицији, која предузима мјере на расвјетљавању кривичног дјела и проналаску нападача.
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Грађани који препознају особу са фотографија или посједују релевантне информације позивају се да се јаве најближој полицијској станици или на број 122.
Полиција наставља рад на утврђивању свих околности овог догађаја.
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