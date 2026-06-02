Вукадиновић: Европска будућност се не може градити без снажних локалних заједница

На састанку Европског комитета регија и представника Босне и Херцеговине одржаном у Бриселу, градоначелник Фоче Милан Вукадиновић обратио се присутнима у име Савеза општина и градова Републике Српске, представивши кључне изазове и потенцијале развоја локалних заједница на путу ка Европској унији.
Вукадиновић је у свом говору истакао да процес европских интеграција за локалне нивое власти у БиХ није само политички циљ, већ практичан оквир за свакодневни развој општина и градова, чији су приоритети све више усклађени са европским развојним политикама кроз унапређење инфраструктуре, комуналних услуга, заштиту животне средине, дигиталну трансформацију, те подршку привреди, туризму и пољопривреди.
Он је нагласио да већина општина настоји привући инвестиције, нарочито из Европске уније, али да савремено тржиште данас захтијева много више од повољних пореских услова и добрих локација, те да су за то неопходни квалитетна радна снага, ефикасна администрација и развијена пословна култура.
Говорећи о препрекама, Вукадиновић је указао на озбиљне проблеме са којима се локалне самоуправе сусрећу при коришћењу фондова Европске уније, издвојивши недостатак административних капацитета, сложене процедуре, ограничена средства за суфинансирање и недовољно укључивање локалног нивоа у планирање европских програма.
Због тога је упутио апел за обезбјеђивање додатне техничке подршке, јачање капацитета и знатно поједностављење процедура за приступ фондовима, како би локалне заједнице биле активни партнери, а не само посматрачи у процесу интеграција.
У изјави за Радио Фочу, градоначелник Вукадиновић је посебно нагласио важност регионалног повезивања и конкретних резултата који проистичу из сарадње са европским партнерима.
„Кроз прекограничне и међуградске пројекте остварена је сарадња у областима заштите животне средине, туризма, културе и цивилне заштите. Такви пројекти доносе конкретну корист грађанима, бољу инфраструктуру, квалитетније услуге и нова партнерства. Можда најважније, они граде повјерење између локалних заједница и европских институција и показују шта европске интеграције значе у пракси“, истакао је Вукадиновић.
Он је закључио да се европска будућност Босне и Херцеговине не може градити без снажних локалних заједница које су најближе грађанима, због чега је од пресудне важности да локалне власти буду равноправно укључене у све фазе планирања и спровођења европских политика, те да уз јачу сарадњу свих нивоа власти и континуирану подршку Европске уније дају снажан допринос европском путу земље.
