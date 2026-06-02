Општина у Српској од данас уводи бесплатан интернет

Власеница је од данас међу 500 локалних заједница у региону са бесплатном интернет мрежом, а мјештани поуздан јавни интернет могу да користе на Тргу српских бораца.
Ова услуга омогућена је након што је општина успјешно реализовала смјернице и поставила функционалне хотспотове, чиме се званично придружила великој европској мрежи дигитално повезаних локалних заједница.
Начелник општине Власеница Мирослав Краљевић истакао је да локална управа наставља са унапређењем јавних услуга и јача дигиталну повезаност, те локалну инфраструктуру прилагођава савременим европским стандардима.
"Ово ће имати и позитиван утицај на туризам. Власеница се позиционира на туристичкој мапи првенствено захваљујући туристичком комплексу `Игришта`, који ће бити активан и током љета", изјавио је Краљевић новинарима.
Вршилац дужности директора локалне Туристичке организације Марела Куртума изразила је подршку пројектима који доприносе модернизацији овог мјеста, посебно у дигиталној сфери, те оцијенила да ће овај пројекат туристима омогућити лакши и бржи приступ свим информацијама везаним за љепоте и потенцијале Власенице, преноси "Срна".
Бранислав Петковић из Општинске управе Власеница појаснио је да је подршка овој локалној заједници обезбијеђена кроз пројекат подршке ЕУ дигиталној транформацији, који финансирају ЕУ и њемачка Влада, а спроводи Друштво за међународну сарадњу /ГИЗ/.
"Овај пројекат је покренут по узору на успјешан програм који је до сада обезбиједио бесплатан интернет на више од 7.000 локација широм ЕУ", изјавио је Петковић.
Мрежа је отворена, али је приликом повезивања потребно активирати интернет путем почетног портала. Трајање сесије ограничено је на четири часа, након чега је потребна поновна пријава.
