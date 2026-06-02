Фоча: Напредни инвазивни ултразвук за прецизну дијагнозу срчаних обољења

Аутор:АТВ
Коментари:0
Универзитетска болница Фоча унаприједила је дијагностику срчаних обољења савременом инвазивном ултразвучном методом, којом се срце и крвни судови снимају из унутрашњости организма увођењем сонде кроз једњак, што омогућава много прецизнију и јаснију слику срчаних структура.
Трансезофагусни ултразвук срца уведен је уз помоћ кардиолога из Бањалуке и Београда, преноси Срна
Кардиолог Универзитетско-клиничког центра у Београду Олга Петровић, која је одржала завршни дио обуке за љекаре у Фочи, појашњава да је, за разлику од класичног ултразвука, трансезофагусни ултразвук срца инвазиван и ради се из једњака, па је потребна посебна обученост и припрема, те да се њиме веома добро виде структурне болести срца, детаљи који се не могу видјети уобичајеним прегледом.
"Омогућава деликатнију дијагнозу, тачнију процјену за припрему за операцију и одлуку о даљем праћењу болесника. Ту се најбоље виде детаљи урођених болести срца, срчане мане код дјеце која нису у дјечијем узрасту препозната или лијечена и онда се у одраслом добу манифестују тегобама које не могу да се објасне", навела је Петровићева.
Такође, овај преглед, додаје Петровићева, помаже код лијечења и праћења срчаних аритмија, као и код интервентних процедура.
"У процесу лијечења аритмија неопходно је препознавање структурних одлика срца, гдје је овај преглед од великог значаја. Код интервентних процедура ова врста прегледа може да буде од користи зато што наводи интервентног кардиолога шта конкретно треба да ради, јер он је `његове очи у срцу`", појаснила је Петровићева.
Јелена Ћаласан, један од пацијената код којих је примијењена ова метода, навела је да је прије 11 година оперисана и да је сада потребно поновити операцију.
"Дошла сам да се види какво је стање и за даље да уђем у процес поновне операције. Преглед није непријатан", рекла је она.
Кардиолози Универзитетске болнице Фоча имали су прилику да прошире знања о процјени срчаног залиска, аритмијама и другим срчаним обољењима.
Начелник Одјељења за кардиологију Милица Кунарац рекла је да ће ова софистицирана процедура значити много овом крају, напретку и развоју кардиологије у Универзитетској болници Фоча.
"Нама кардиолозима ће много значити у лијечењу, у првом реду срчаних мана. Моћи ћемо да након прегледа кажемо да ли је наш пацијент дефинитивно за оперативно лијечење или за неко праћење", рекла је она.
Прегледи који су обављени уз подршку и стручни надзор кардиолога Олге Петровић из Београда завршни су дио едукације започете прије двије године са кардиологом Сашом Лончарем из Универзитетског клиничког центра Републике Српске.
