Шта крију доктори Јаника Синера? "Сви знамо да нешто постоји"

Аутор:АТВ
Коментари:0
Иако је у већем дијелу тениског свијета елиминација Јаника Синера већ архивирана и пажња преусмјерена на завршницу Ролан Гароса, у Италији се та прича и даље не смирује.
Чак ни историјски успјех да тројица "азура" први пут заједно играју четвртфинале гренд слема није успио да потисне шок због испадања првог тенисера свијета.
Јаник Синер је у мечу који је потпуно промијенио ток имао контролу – освојио је прва два сета и у трећем водио 5:1 против Аргентинца Хуан Мануел Серундоло, 56. играча света. Међутим, услиједио је драматичан пад: у наредних 20 гемова изгубио је чак 18 и на крају доживио елиминацију која је изненадила тениски свијет.
У Италији су одмах кренуле анализе и различита тумачења, а један од оних који су отворили полемику био је бивши тенисер Роберто Бертолучи.
Он је у емисији "Преступ" довео у питање објашњења која су се појавила након меча, посебно она која се односе на могуће проблеме са врућином.
"Не желим да глумим љекара на раздаљини од 500 километара, али није ми јасно како је могло то да му се деси на 30 степени и само 25 процената влаге".
Додао је и да су услови били потпуно уобичајени за професионални ниво.
"То је потпуно нормална температура, чак и аматери и рекреативци нормално играју на њој цијелог љета. На његовом нивоу то не смије да буде проблем."
Настављајући анализу, Бертолучи је одбацио могућност да је у питању био топлотни удар.
"Значи, то није могао да буде топлотни удар. Друго, када је ишао у свлачионицу на третман, мјерена му је температура и није је имао. Када неко пати од топлотног удара, он има температуру. И његов притисак је био перфектан. Ова два фактора најбоље говоре да то није био топлотни удар."
Оно што је посебно подигло прашину јесте његова завршна опаска о могућим дубљим разлозима.
"Ја нисам доктор, али он и доктори који су око њега знају о чему се ради. Сви знамо да нешто постоји и да тај момак то вуче већ дуже вријеме. Јер то што му се догодило није нормално", рекао је Бертолучи, преноси Б92
