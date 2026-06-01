Logo
Large banner

Руд се огласио послије "крађе" на Ролан Гаросу

Аутор:

АТВ
01.06.2026 12:32

Коментари:

0
Руд се огласио послије "крађе" на Ролан Гаросу
Фото: Tanjug / AP / Thibault Camus

Норвешки тенисер Каспер Руд осврнуо се на спорну ситуацију са меча против Жоаа Фонсеке.

Спорни детаљ виђен је у тај-брејку другог сета, када је Руда дијелио један поен од изједначења на 1-1.

Фонсека је одиграо форхенд, али је неко из публике викнуо "аут", тако да је звучао као судија.

Судија је дошла да провери траг, рекавши да је лоптица унутра. Ипак, "хок-ај" на ТВ-у показао је касније да је заправо био аут.

"Форхенд који је одиграо био је на самој линији, могао је да буде и унутра и напољу. Очигледно, досуђено је да је био добар. Тако да, да сам добио тај сет, можда бих водио са 2-1... Умјесто 0-2 у сетовима, било би 1-1. Тако да је то, очигледно, права штета за мене", рекао је Руд.

Нахвалио је младог Фонсеку.

"Очекивао сам тежак меч, и тако је и било. Нема много слабости у својој игри. Већ је побиједио многе врхунске играче, укључујући Новака прије два дана. Његова игра је заиста импресивна", каже Руд.

Фонсека је славио са 3-1 и он ће у четвртфиналу играти против Јакуба Меншика, преноси б92.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Жоао Фонсека

Каспер Руд

тенис

Ролан Гарос

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Никад луђи Ролан Гарос: Елиминисани Руд и Рубљов

Тенис

Никад луђи Ролан Гарос: Елиминисани Руд и Рубљов

8 ч

0
Зверев у четвртфиналу Ролан Гароса

Тенис

Зверев у четвртфиналу Ролан Гароса

21 ч

0
Нови Рафаел Надал шокирао земљака на РГ, нестваран преокрет

Тенис

Нови Рафаел Надал шокирао земљака на РГ, нестваран преокрет

22 ч

0
Арина Сабаленка из Бјелорусије реагује током меча другог кола женског сингла против Елсе Жакмо из Француске на тениском турниру Ролан Гарос у Паризу, у четвртак, 28. маја 2026. године.

Тенис

Сабаленка: "Жао ми је Синера"

22 ч

0

  • Најновије

16

29

Најављено: Стиже суперћелијска олуја, и то ускоро

16

29

Уз овакав купаћи не треба вам дијета: Сакрива вишак и ласка свакој фигури

16

26

У којој години брака најчешће долази до преваре?

16

22

Изречена највећа казна у историји Ролан Гароса

16

19

Метео радар: Када би мрачни облаци могли одлетјети изнад Бањалуке

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner