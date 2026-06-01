Руд се огласио послије "крађе" на Ролан Гаросу

Норвешки тенисер Каспер Руд осврнуо се на спорну ситуацију са меча против Жоаа Фонсеке.
Спорни детаљ виђен је у тај-брејку другог сета, када је Руда дијелио један поен од изједначења на 1-1.
Фонсека је одиграо форхенд, али је неко из публике викнуо "аут", тако да је звучао као судија.
Судија је дошла да провери траг, рекавши да је лоптица унутра. Ипак, "хок-ај" на ТВ-у показао је касније да је заправо био аут.
Was Ruud robbed? 🚨
The chair umpire missed an out call which would have given Casper the second set over Fonseca ⤵️ #RolandGarros pic.twitter.com/vg09w9nCnu
"Форхенд који је одиграо био је на самој линији, могао је да буде и унутра и напољу. Очигледно, досуђено је да је био добар. Тако да, да сам добио тај сет, можда бих водио са 2-1... Умјесто 0-2 у сетовима, било би 1-1. Тако да је то, очигледно, права штета за мене", рекао је Руд.
Нахвалио је младог Фонсеку.
"Очекивао сам тежак меч, и тако је и било. Нема много слабости у својој игри. Већ је побиједио многе врхунске играче, укључујући Новака прије два дана. Његова игра је заиста импресивна", каже Руд.
Фонсека је славио са 3-1 и он ће у четвртфиналу играти против Јакуба Меншика, преноси б92.
